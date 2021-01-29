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Проєкт "Без цензури": "Росія-матушка, забєрі Донбас!". Чому Україні потрібен тільки український Донбас. ВIДЕО

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Як Росія хоче зробити всіх нас заручниками донбаських зомбі? І чому Україні потрібен лише український Донбас і виключно на наших умовах і ні на яких інших?

Про це сьогодні в стратегічно-далекоглядному "Без цензури" із Богданом Буткевичем.

Сьогодні мова піде про дивний захід під промовистою назвою "Русский Донбасс", який днями відбувся в окупованому Донецьку. На такому собі "форумі" зібралися ватажки терористичних угрупувань "ДНР" та "ЛНР" і топові російські пропагандисти - головний редактор міжнародного агітпроп-каналу Маргарита Симоньян, її чоловік і ведучий "НТВ" Тигран Кеосаян, головред радіостанції "Говорить Москва" Роман Бабаян, депутат Держдуми РФ Андрій Козенко та чимало іншої нечисті.

Усі ці люди зібралися, щоб представити таку собі доктрину "Русский Донбасс", а ще - напряму закликати Росію анексувати частину української території.

Який сигнал Кремль посилає українській владі загалом та Володимиру Зеленському зокрема? Скільки іще після цього останній шукатиме мир в очах Володимира Путіна? Що означатиме це зборище для мирного процесу в Мінську? І коли вже нарешті до всіх дійде, що Путін дійсно вірить у те, що "границы России нигде не заканчиваются"?

Дивіться проєкт журналістських історій "Без цензури" спеціально для порталу "Цензор.НЕТ", у нас нічого особистого - тільки факти.

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Як повідомлялося раніше, вчора російська пропагандистка Маргарита Симоньян закликала включити Донбас до складу РФ.

Топ коментарі

  • Майкл Дорси
    Проєкт "Без цензури": "Росія-матушка, забєрі Донбас!". Чому Україні потрібен тільки український Донбас - Цензор.НЕТ 6818
  • Майкл Дорси
    Проєкт "Без цензури": "Росія-матушка, забєрі Донбас!". Чому Україні потрібен тільки український Донбас - Цензор.НЕТ 2097
  • Kare Resa
    Интересно обсудить тему, что Китай скоро возвратит исконно китайскую Сибирь, Япония скоро возвратит свой Дальний Восток. Обсудить, как скоро Россия начнет разваливаться, кому какие земли отойдут. Куда скоро пойдут все эти Симоньяны, ее муж и ведущий "НТВ" Тигран Кеосаян, главред радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян, депутат Госдумы РФ Андрей Козенко и многие другие нечисти
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