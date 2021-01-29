Проєкт "Без цензури": "Росія-матушка, забєрі Донбас!". Чому Україні потрібен тільки український Донбас. ВIДЕО

Як Росія хоче зробити всіх нас заручниками донбаських зомбі? І чому Україні потрібен лише український Донбас і виключно на наших умовах і ні на яких інших?

Про це сьогодні в стратегічно-далекоглядному "Без цензури" із Богданом Буткевичем.

Сьогодні мова піде про дивний захід під промовистою назвою "Русский Донбасс", який днями відбувся в окупованому Донецьку. На такому собі "форумі" зібралися ватажки терористичних угрупувань "ДНР" та "ЛНР" і топові російські пропагандисти - головний редактор міжнародного агітпроп-каналу Маргарита Симоньян, її чоловік і ведучий "НТВ" Тигран Кеосаян, головред радіостанції "Говорить Москва" Роман Бабаян, депутат Держдуми РФ Андрій Козенко та чимало іншої нечисті.

Усі ці люди зібралися, щоб представити таку собі доктрину "Русский Донбасс", а ще - напряму закликати Росію анексувати частину української території.

Який сигнал Кремль посилає українській владі загалом та Володимиру Зеленському зокрема? Скільки іще після цього останній шукатиме мир в очах Володимира Путіна? Що означатиме це зборище для мирного процесу в Мінську? І коли вже нарешті до всіх дійде, що Путін дійсно вірить у те, що "границы России нигде не заканчиваются"?

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Як повідомлялося раніше, вчора російська пропагандистка Маргарита Симоньян закликала включити Донбас до складу РФ.