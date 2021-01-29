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"У полі під Крутами": львівські ліцеїсти записали кліп, присвячений 103-й річниці легендарного бою. ВIДЕО

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Львівські студенти ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут підготували музичний кліп, присвячений 103-й річниці легендарного бою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської ОДА, пісня називається "У полі під Крутами".

Автор слів і музики - львівський бард-композитор Олександр Шевченко. Вокалісти і виконавці ігрових ролей у кліпі - ліцеїсти Борис Загорулько, Захар Бойко і Владислав Пирожок.

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Топ коментарі

  • Алла Новосад 5b57f84f
    Круті голоси в хлопців, справжні чоловічі.
    Чисті, не гундосі.)
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Semen Kabakaev


    Чомусь більшість пише про трагічність подій у бою під Крутами, а я вважаю, що це героїчні події й люди, які захищали Українську державність - герої!

    Радянська пропаганда казала, що відправили лише одних хлопчиків захищати станцію, але це не правда, окрім студентів, там були юнаки, які мали бойовий досвід з першої світової війни, там були й дорослі чоловіки з козацьких загонів. Наприклад в число оборонців входило близько 80 козаків з Глухова.

    Тобто компанія була різноманітна, але всі були ентузіастами та добровольцями, які хотіли відновити незалежність України.

    Завдяки стриманню червоної навали, влада встигла підписати Брестський мирний договір між УНР та країнами Четверного союзу.

    Війна з Кремлем триває і зараз і аналог Крут - це наш ДАП!

    Час іде, а методи РФ не змінюються, вони так само хочуть загарбати собі Україну.

    Але зараз з нами весь цивілізований світ проти РФ, тому я знаю, що ми переможемо!
  • Стівен Стрибай
    Молодці, підтримує, але не вистачає розстріляних москалей у відео-черзі "У полі під Крутами": львовские лицеисты записали клип, посвященный 103-й годовщине легендарного боя - Цензор.НЕТ 1741 За одне й кацапЫ кліп би подивились би на шоу 60 хвилин
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