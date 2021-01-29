"У полі під Крутами": львівські ліцеїсти записали кліп, присвячений 103-й річниці легендарного бою. ВIДЕО

Львівські студенти ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут підготували музичний кліп, присвячений 103-й річниці легендарного бою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської ОДА, пісня називається "У полі під Крутами".

Автор слів і музики - львівський бард-композитор Олександр Шевченко. Вокалісти і виконавці ігрових ролей у кліпі - ліцеїсти Борис Загорулько, Захар Бойко і Владислав Пирожок.

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