"У полі під Крутами": львівські ліцеїсти записали кліп, присвячений 103-й річниці легендарного бою. ВIДЕО
4 16724
Львівські студенти ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут підготували музичний кліп, присвячений 103-й річниці легендарного бою.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської ОДА, пісня називається "У полі під Крутами".
Автор слів і музики - львівський бард-композитор Олександр Шевченко. Вокалісти і виконавці ігрових ролей у кліпі - ліцеїсти Борис Загорулько, Захар Бойко і Владислав Пирожок.