Суд відпустив під домашній арешт ветерана АТО Грищенка (Бучу), який фігурував у справі Шеремета. ВIДЕО

Івано-Франківський апеляційний суд звільнив під цілодобовий домашній арешт Владислава Грищенка (Бучу), якого підозрювали у замаху на бізнесмена в Косові на Прикарпатті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання Бабель. Цей факт також підтвердив адвокат Леонід Маслов у фейсбуці.

Telegram-канал "Заборона" опублікував відео судового засідання у справі Грищенка.

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За рішенням суду, Грищенко перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом у Києві і носитиме електронний браслет до 20 лютого. Крім цього, він зобов'язаний не виїжджати з Києва без дозволу, повідомляти про зміну свого місця проживання та/або місця роботи, здати паспорти для виїзду за кордон, утримуватися від спілкування з особами, визначеними слідчим суддею або судом, а також прибувати до певної посадової особи зі встановленою періодичністю.

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Сам Грищенко заявив, що його справа є "політичною і пов'язаною з Шереметом".

Грищенко був бійцем Добровольчого українського корпусу "Правий сектор", згодом пішов служити за контрактом у 95-у бригаду, є професійним сапером.

Зазначимо, Буча фігурував у справі про вбивство Шеремета, однак звинувачень йому не висували.

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