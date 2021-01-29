На трасі Київ-Одеса через снігопад утворився затор на 30 км: для розчищення застосовували інженерний танк. ВIДЕО

Через сніг на ділянці траси М-05 Київ-Одеса утворився затор на 30 кілометрів, заблоковано приблизно 300 вантажівок, закрито рух у бік Києва.

Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Станом на 14 годину 29 січня в Одеській області заборонено рух великовагових транспортних засобів на автодорогах державного значення М-05 Київ-Одеса, М-15 Одеса-Рені та М-16 Одеса – Кучурган. У Миколаївській області обмежено рух великовагових транспортних засобів та автобусів на автодорозі М-13 Кропивницький-Платонове. О 13 год. 30 хв. ДСНС розпочала роботу з розчищення дорожнього полотна на ділянці дороги від с. Ганнівка в напрямку Одеської області.

На автодорозі М-05 Київ - Одеса найбільш проблемною ділянкою залишається відрізок Знам’янка – Ревова (спостерігаються перемети протяжністю приблизно 30 км). Вантажні автомобілі почали рух у напрямку м. Києва. В напрямку м. Одеса продовжуються роботи з вивільнення вантажівок. Рух легкового транспорту забезпечено у двох напрямках.

Також читайте: Приблизно 300 вантажних автомобілів заблоковано в снігових переметах на автодорозі в Одеській області, - ДСНС

Загалом від початку негоди підрозділами ДСНС здійснено буксирування понад 900 транспортних засобів (з них 29 машин швидкої допомоги, 25 автобусів) та надано допомогу приблизно 1 тис. 800 особам (з них 3 породіллі), прибрано 67 повалених дерев, розчищено майже 750 км автодоріг.

Учора для розчищення застосовували навіть інженерний танк.