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Російський суд на два місяці заарештував українку Бендас за "побиття поліцейського" на мітингу в підтримку Навального. ВIДЕО

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У Росії заарештували уродженку України Ольгу Бендас. Її звинувачують у нібито побитті поліцейського на акції протесту на підтримку Олексія Навального.

Про це повідомило російське агентство "РИА Новости", передає Цензор.НЕТ.

Російський суд вирішив заарештувати українку на два місяці.

За версією російської поліції, Бендас під час мітингу в Москві кілька разів ударила поліцейського.

Нагадаємо, минулої суботи в містах Росії відбулися акції протесту через арешт опозиціонера Олексія Навального. Акції супроводжувалися сутичками з силовиками і затриманнями учасників протесту. Загалом на акціях по всій Росії затримали близько 4 тисяч учасників.

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Топ коментарі

  • Рома Маестро
    Смелая Украинка отбивалась от мента бутылкой, гордый Чеченец голыми руками надавал пи...дюлей 7-м ОМОНОвцам в шлемах... и только 300 трусливых русских снимало все это на свои айфоны.......
  • Alexey Lexx
    Реально,в Мацкве дать в пыку менту может дать только чеченец или украинец)
    Потомки Разина и Пугачева "скисли душами",как пел Высоцкий.Про подвиги дидов-то попроще вспоминать...
  • Alexey Lexx
    Да они давно уже не "русские".Последних русских Сталин добил.Даже в 91-ом на московском Майдане, на перешедших на сторону народа 2-х танках подняли украинский флаг,т.к. экипажи были из украинцев.Кацапы они,а не русские(
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