Російський суд на два місяці заарештував українку Бендас за "побиття поліцейського" на мітингу в підтримку Навального. ВIДЕО
8 33625
У Росії заарештували уродженку України Ольгу Бендас. Її звинувачують у нібито побитті поліцейського на акції протесту на підтримку Олексія Навального.
Про це повідомило російське агентство "РИА Новости", передає Цензор.НЕТ.
Російський суд вирішив заарештувати українку на два місяці.
За версією російської поліції, Бендас під час мітингу в Москві кілька разів ударила поліцейського.
Нагадаємо, минулої суботи в містах Росії відбулися акції протесту через арешт опозиціонера Олексія Навального. Акції супроводжувалися сутичками з силовиками і затриманнями учасників протесту. Загалом на акціях по всій Росії затримали близько 4 тисяч учасників.