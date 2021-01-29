Дубінський пояснив причину санкцій проти нього з боку США: "Це наслідок фейкового доносу аферистів з Центру протидії корупції". ВIДЕО
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Нардеп Олександр Дубінський вважає, що санкції США запровадили проти нього через те, що американських чиновників ввели в оману недостовірною інформацією.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Дубінський розповів в ефірі програми "Право на владу" і назвав джерелом фейкової інформації Центр протидії корупції.
"Введення цих санкцій було наслідком фейковий доносу, який написали аферисти під назвою "Центр протидії корупції" в офіційні органи Сполучених Штатів Америки. За всіма фейковими фактами, які наведені, я дав свої відповіді. Я вважаю, що вони максимально переконливі, щоб показати, що ці санкції були запроваджені в результаті того, що офіційні особи США були введені в оману українськими "активістами", - заявив Дубінський.