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Глава Укрдержархіву Хромов: Оприлюднити імена політиків-агентів КДБ неможливо, оскільки архіви було знищено. ВIДЕО

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Державна архівна служба України не зможе оприлюднити імена українських політиків - агентів КДБ, оскільки майже всі відповідні документи були знищені.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це розповів Анатолій Хромов - кандидат історичних наук, архівіст і поет, який вже протягом року керує Державною архівною службою. Раніше він працював заступником директора Архіву СБУ.

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"Наприкінці 1980-х та у 1990 році дуже великі масиви документів, за негласною вказівкою, були знищені. Зробили це дуже технічно, скоротивши терміни їхнього зберігання. Але це був негласний наказ - зачищати документи", - стверджує Хромов.

За його словами, ті, хто працює із документами радянських спецслужб, зазначають, що "краще збереглися документи 1930-1940 років, і навіть 1920-х, ніж 1980-х і 1970-х. Тому що саме ці документи могли нести певну загрозу для політичної еліти, яка після розвалу СРСР прийшла до влади в незалежній вже Україні".

Хромов переконаний, що дуже складно буде довести причетність політика до спецслужб, однак це можливо.

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"Якщо ми знаємо якесь оперативне прізвисько агента і воно простежується в матеріалах інших справ, і будуть свідки, які будуть знати, хто там перебував, то можна, в принципі, довести, що агентом "Стрілою", наприклад, була ось відома або невідома конкретна людина", - зазначив Хромов.

Водночас він наголосив, що "саме списків агентів 1970-1980 років практично не збереглося, їх немає".

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Топ коментарі

  • Super Gut
    По мертведчуку и не нужны документы кгб. Его можно сажать пожизненно за соучастие в убийстве Стуса.
  • mrSmith
    Что вы говорите!
    Может тогда есть смысл поинтересоваться у США Who is who, так сказать?
    Глава Укргосархива Хромов: Обнародовать имена политиков-агентов КГБ невозможно, поскольку архивы были уничтожены - Цензор.НЕТ 5843
  • Шрек Баблокат
    Янукович, Кучма, братья Литвины, Медведчук, баба Йуля Тимошенко, Леквочкины (отец, сын, дочка), Шуфрич, братья Буряки, братья Клюевы, Сивкович, вся верхушка депутатов Партии рЫгЫонов, Царев, Журавко, Шепелев, Губский, Портнов, Лукаш, Деркачи (отец и сын), Мороз, Вася Цушко, Билоконь, и еще сотни и сотни предателей в СБУ, в МВД, в ГосМогрнаслужбе, в Армии, среди депутатов всех уровней и всех каденций, в Министерствах, в культуре и в религии..
    каких, ***, вам еще архивов не хватает???!!!.. все на виду и все про всех всё знают!!!
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