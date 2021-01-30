Новини Відео • Революція в Білорусі

Генпрокуратура Білорусі заявила про плани заборонити біло-червоно-білий прапор - у країні відбулися протести. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

8 697129
Увечері 29 січня Генпрокуратура Білорусі розповіла про думки визнати біло-червоно-білий прапор екстремістським - і вже від самого ранку 30-го білоруси почали виходити на акції підтримки національного символу, а також активно підписувати петицію проти планів прокуратури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.BY.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба заявив про відкритість до діалогу з Лукашенком: Ніхто ні від кого не закривається

Генпрокуратура Білорусі заявила про плани заборонити біло-червоно-білий прапор - у країні відбулися протести 01
Генпрокуратура Білорусі заявила про плани заборонити біло-червоно-білий прапор - у країні відбулися протести 02
Генпрокуратура Білорусі заявила про плани заборонити біло-червоно-білий прапор - у країні відбулися протести 03
Генпрокуратура Білорусі заявила про плани заборонити біло-червоно-білий прапор - у країні відбулися протести 04

До 21:30 кількість тих, хто підписався під петицією проти визнання біло-червоно-білого прапора екстремістським, перевалила за 40 тисяч осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко: "Я у своїй країні абсолютно нікого не боюся"

Видання зазначає, що також 30 січня прихильники "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, влаштували автопробіг у "Великий камінь".

Топ коментарі

  • Serhios Bond
    А теперь смотрите что бьІ бьlло и у нас в случае поражения Революции Достоинства. Нужно все таки ценить то, что имеешь.
  • Гыг с Вами
    а то у кацапни платежки меньше Генпрокуратура Білорусі заявила про плани заборонити біло-червоно-білий прапор - у країні відбулися протести - Цензор.НЕТ 7441.или у беларусов...а уж если в процентном отношении к песиям и средним зарплатам...
    а если затраты на хавчик посчитать?
    а если на одежду?
  • Bicko Nelich
    давай про "безвиз на хлеб не намажешь" и т.д как же вы о100пи сдели, желудки двуногие ...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини