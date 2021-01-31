На протестах у Петербурзі один із поліцейських погрожував людям табельною зброєю, силовики застосовують шокери та сльозогінний газ. ВIДЕО
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "МБХ Медіа".
Повідомляється, що на Сінний площі в Петербурзі зібралися кілька сотень людей, але ОМОН влаштовував набіги на окремі групи і жорстко затримував по дві-три людини, після чого відходив назад. Наразі відомо про щонайменше 40 затриманих.
Також повідомляється, що проти учасників протесту застосували електрошокери та сльозогінний газ. Затримують також і журналістів.
У Санкт-Петербурзі силовики почали застосовувати електрошокери проти протестувальників, передає кореспондент "Північно-Захід. МБХ Медіа". Людей жорстко затримують.
На Сенной площади в Петербуре силовики жестко избивают протестующих, применяют электрошокеры и задерживают журналистов в жилете прессы. Видео: Бумага pic.twitter.com/xun7VGfcQd— МБХ медиа (@MBKhMedia) January 31, 2021
Одного із затриманих вдарили електрошокером. На відео чути, як він кричить: "Допоможіть". Повідомляється, що йому стало зле.
В Петербурге мужчину ударили электрошокером при задержании. На видео слышно, как он кричит "Помогите". RTVI пишет, что ему стало плохо pic.twitter.com/YLqjg69egY— МБХ медиа (@MBKhMedia) January 31, 2021
Крім того, під час спроби відтіснити силовиків один із поліцейських дістав табельний пістолет і направив його на людей. Наразі на Сінний площі залишаються лише кілька десятків людей.
На Сенной площади в Питере началась драка протестующих с ОМОНом. Там толпа попыталась отбить человека, которого задерживали несколько ОМОНовцев— Открытые медиа (@OpenMedia_io) January 31, 2021
Видео: "Открытые медиа" pic.twitter.com/gpzuRfCbAE
В Петербурге полицейский пригрозил протестующим табельным огнестрелом — "Фонтанка" pic.twitter.com/13O7UBajgC— Znak.com (@znak_com) January 31, 2021
Загалом, за даними ОВД-Инфо, кількість затриманих на акціях на підтримку Навального в РФ становить вже понад 1640 осіб.