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На протестах у Петербурзі один із поліцейських погрожував людям табельною зброєю, силовики застосовують шокери та сльозогінний газ. ВIДЕО

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Російські силовики жорстоко б'ють і затримують учасників акцій на підтримку опозиціонера Олексія Навального. Зокрема, в Санкт-Петербурзі проти людей застосували електрошокери та сльозогінний газ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "МБХ Медіа".

Повідомляється, що на Сінний площі в Петербурзі зібралися кілька сотень людей, але ОМОН влаштовував набіги на окремі групи і жорстко затримував по дві-три людини, після чого відходив назад. Наразі відомо про щонайменше 40 затриманих.

Також повідомляється, що проти учасників протесту застосували електрошокери та сльозогінний газ. Затримують також і журналістів.

У Санкт-Петербурзі силовики почали застосовувати електрошокери проти протестувальників, передає кореспондент "Північно-Захід. МБХ Медіа". Людей жорстко затримують.

Одного із затриманих вдарили електрошокером. На відео чути, як він кричить: "Допоможіть". Повідомляється, що йому стало зле.

Крім того, під час спроби відтіснити силовиків один із поліцейських дістав табельний пістолет і направив його на людей. Наразі на Сінний площі залишаються лише кілька десятків людей.

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Загалом, за даними ОВД-Инфо, кількість затриманих на акціях на підтримку Навального в РФ становить вже понад 1640 осіб.

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Топ коментарі

  • aleks kyb
    Токо угрожал? Стреляйте. Макшане в ментов - менты в бурятов. Нам меньше останется.
  • Олег Васильевич 44790e6c
    Мочи кацапов😁😁😁😁
  • Василий Казимко
    Для України що путін , що навальний один х-р. Обоє--імпреріалісти ,які мріють про імперію,а такої держави як Україна для иних не і снує.
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