На протестах у Петербурзі один із поліцейських погрожував людям табельною зброєю, силовики застосовують шокери та сльозогінний газ. ВIДЕО

Російські силовики жорстоко б'ють і затримують учасників акцій на підтримку опозиціонера Олексія Навального. Зокрема, в Санкт-Петербурзі проти людей застосували електрошокери та сльозогінний газ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "МБХ Медіа".

Повідомляється, що на Сінний площі в Петербурзі зібралися кілька сотень людей, але ОМОН влаштовував набіги на окремі групи і жорстко затримував по дві-три людини, після чого відходив назад. Наразі відомо про щонайменше 40 затриманих.

Також повідомляється, що проти учасників протесту застосували електрошокери та сльозогінний газ. Затримують також і журналістів.

У Санкт-Петербурзі силовики почали застосовувати електрошокери проти протестувальників, передає кореспондент "Північно-Захід. МБХ Медіа". Людей жорстко затримують.

На Сенной площади в Петербуре силовики жестко избивают протестующих, применяют электрошокеры и задерживают журналистов в жилете прессы. Видео: Бумага pic.twitter.com/xun7VGfcQd — МБХ медиа (@MBKhMedia) January 31, 2021

Одного із затриманих вдарили електрошокером. На відео чути, як він кричить: "Допоможіть". Повідомляється, що йому стало зле.

В Петербурге мужчину ударили электрошокером при задержании. На видео слышно, как он кричит "Помогите". RTVI пишет, что ему стало плохо pic.twitter.com/YLqjg69egY — МБХ медиа (@MBKhMedia) January 31, 2021

Крім того, під час спроби відтіснити силовиків один із поліцейських дістав табельний пістолет і направив його на людей. Наразі на Сінний площі залишаються лише кілька десятків людей.

На Сенной площади в Питере началась драка протестующих с ОМОНом. Там толпа попыталась отбить человека, которого задерживали несколько ОМОНовцев



Видео: "Открытые медиа" pic.twitter.com/gpzuRfCbAE — Открытые медиа (@OpenMedia_io) January 31, 2021

В Петербурге полицейский пригрозил протестующим табельным огнестрелом — "Фонтанка" pic.twitter.com/13O7UBajgC — Znak.com (@znak_com) January 31, 2021

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Загалом, за даними ОВД-Инфо, кількість затриманих на акціях на підтримку Навального в РФ становить вже понад 1640 осіб.