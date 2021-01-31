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Чоловік намагався вчинити самоспалення на Пушкінській площі в Москві. ВІДЕО+ФОТО

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У Москві біля метро "Тверська" чоловік намагався вчинити самоспалення. Перехожі повалили його на землю і збили полум'я.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Настоящее время.

За інформацією агентства, чоловік залишився живий, йому надали допомогу.

Як повідомляє Рустем Адагамов у фейсбуці, інцидент стався на Пушкінській площі. Він також оприлюднив відповідне фото:

Чоловік намагався вчинити самоспалення на Пушкінській площі в Москві 01

При цьому не повідомляється, чи має цей інцидент відношення до акцій протесту на підтримку опозиціонера Олексія Навального, що відбуваються у Москві та інших містах РФ.

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Топ коментарі

  • Борменталь Незабаром
    отак дай кацапу рецепт коктейлю молотова, він його собі в дупу засуне...
  • василь лялик
    Палити треба не себе, а омон, ***** чи навального.
  • bios22
    пока холопы будут себя поджигать, ничего не поменяется.. мусоров для начала нужно поджигать ! ну а в конце растерзать плешфюрера как каддафи !
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