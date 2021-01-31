Чоловік намагався вчинити самоспалення на Пушкінській площі в Москві. ВІДЕО+ФОТО
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У Москві біля метро "Тверська" чоловік намагався вчинити самоспалення. Перехожі повалили його на землю і збили полум'я.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Настоящее время.
За інформацією агентства, чоловік залишився живий, йому надали допомогу.
Як повідомляє Рустем Адагамов у фейсбуці, інцидент стався на Пушкінській площі. Він також оприлюднив відповідне фото:
При цьому не повідомляється, чи має цей інцидент відношення до акцій протесту на підтримку опозиціонера Олексія Навального, що відбуваються у Москві та інших містах РФ.