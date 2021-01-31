Росіянин Шаміль Мусаєв напав на суперника й влаштував дику бійку після фіналу змагань у Польщі. ВIДЕО

У польському Лодзі відбувся турнір зі змішаних єдиноборств KSW 58.

В рамках одного з поєдинків андеркарда зустрілися росіянин Шаміль Мусаєв і словенець Урос Юришич, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Tribuna.com.

Мусаєв переміг одноголосним рішенням суддів. Відразу після оголошення результату між бійцями зав'язалася бійка, яка переросла в масову бійку.

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