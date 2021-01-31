Адміністрація Байдена передасть Україні матеріали розслідувань про олігархів, - дипломат Фрід. ВIДЕО
З такою заявою ексдиректор у справах Європи і Євразії в Раді національної безпеки США, колишній координатор Держдепартаменту США з санкційної політики Деніел Фрід виступив в ефірі програми "Студія Захід з Антоном Борковським" на телеканалі Еспресо.TV, передає Цензор.НЕТ.
"Ми передамо дані наших розслідувань представникам України, аби подальша робота відбувалася у вас. Дуже розраховую, що президент Байден вплине на керівницвто України таким чином щоб ці розслідування були проведені сумлінно", - зазначив дипломат.
Також він підтвердив наміри команди Байдена перекрити "брудні" фінансові потоки, що надходять до Сполучених Штатів.
"В адміністрації Джо Байдена вже тривалий час говорять про те, аби заблокувати обіг корупційних коштів, коштів нечистих на руку бізнесменів, на території якої б країни вони не перебували. Тому слід очікувати зрушень в цьому напрямку. Слід прослідковувати джерела махінацій, тобто як і яким чином вони проходили через банківську систему США", - підкреслив Фрід.