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Понад 160 осіб затримано 31 січня у Білорусі, - правозахисники. ВIДЕО

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Журналісти і правозахисники повідомляють про затримання в Білорусі в неділю, 31 січня.

Правозахисний центр "Вясна" опублікував списки затриманих у всій Білорусі, станом на вечір неділі їх 167 осіб, більшість затримано в Мінську, повідомляє Цензор.НЕТ.

У неділю в Білорусі продовжилися протести після виборів, інформує Настоящее время.Уже кілька тижнів поспіль учасники протесту виходять на "спільну прогулянку" - вони збираються в різних районах, десь з біло-червоно-білими прапорами (білоруська Генпрокуратура вже заявила, що готується визнати їх екстремістськими), десь без гасел і розпізнавальних знаків, десь влаштовуючи ходи.

Телеканал "Белсат" повідомляв, що, за даними очевидців, біля станції метро "Жовтнева" силовики забирали звичайних перехожих, когось - "для підтвердження особи". Також була затримана швейцарська журналістка Люція Чиркі, пізніше посольство Швейцарії повідомило, що журналістку звільнили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Швейцарську журналістку Чиркі затримали в центрі Мінська, - правозахисний центр "Весна"

"Я їхала випити кави з другом, коли на світлофорі зупинився мікроавтобус. Люди в масках без пояснення причин затягли нас в маршрутку. Моя подруга та її чоловік все ще перебувають в ув'язненні", - написала журналістка в твіттері.

Також читайте: Швейцарську журналістку Чиркі затримали в центрі Мінська, - правозахисний центр "Вясна"

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Топ коментарі

  • Филипп Филиппович Преображенск
    Опять не свергли??? Ну что ж такое!
    Понад 160 осіб затримано 31 січня у Білорусі, - правозахисники - Цензор.НЕТ 8104
  • NonCFist
    Ясно: оккупанты Беларуси взяли в плен 160 человек.
  • Павло ШОвте
    По данным МВД сегодня вышли на митинги протеста 3000 человек, из них 3843 задержаныБолее 160 человек задержаны 31 января в Беларуси, - правозащитники - Цензор.НЕТ 1464
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