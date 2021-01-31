Понад 160 осіб затримано 31 січня у Білорусі, - правозахисники. ВIДЕО

Журналісти і правозахисники повідомляють про затримання в Білорусі в неділю, 31 січня.

Правозахисний центр "Вясна" опублікував списки затриманих у всій Білорусі, станом на вечір неділі їх 167 осіб, більшість затримано в Мінську, повідомляє Цензор.НЕТ.

У неділю в Білорусі продовжилися протести після виборів, інформує Настоящее время.Уже кілька тижнів поспіль учасники протесту виходять на "спільну прогулянку" - вони збираються в різних районах, десь з біло-червоно-білими прапорами (білоруська Генпрокуратура вже заявила, що готується визнати їх екстремістськими), десь без гасел і розпізнавальних знаків, десь влаштовуючи ходи.

Телеканал "Белсат" повідомляв, що, за даними очевидців, біля станції метро "Жовтнева" силовики забирали звичайних перехожих, когось - "для підтвердження особи". Також була затримана швейцарська журналістка Люція Чиркі, пізніше посольство Швейцарії повідомило, що журналістку звільнили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Швейцарську журналістку Чиркі затримали в центрі Мінська, - правозахисний центр "Весна"

"Я їхала випити кави з другом, коли на світлофорі зупинився мікроавтобус. Люди в масках без пояснення причин затягли нас в маршрутку. Моя подруга та її чоловік все ще перебувають в ув'язненні", - написала журналістка в твіттері.

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Також читайте: Швейцарську журналістку Чиркі затримали в центрі Мінська, - правозахисний центр "Вясна"