Пам'ять загиблого на Майдані білоруса Жизневського вшанували в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У центрі столиці відбулася церемонія вшанування пам'яті Героя України Михайла Жизневського, який загинув під час подій Революції Гідності.

Як передає кореспондент Укрінформу, учасники заходу пройшли від пам'ятника княгині Ользі на Михайлівській площі до народного меморіалу Жизневському на вулиці Грушевського, інформує Цензор.НЕТ

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Кілька сотень людей зі стягами Білорусі, України та національно-визвольного руху "Правий сектор" пройшли Михайлівською, Софіївською площами, вулицею Богдана Хмельницького, Хрещатиком та Грушевського до меморіалу Жизневському.

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Фото: Павло Багмут, Укрінформ

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"Михась Жизневський – герой двох народів, який загинув за нашу свободу", "Михасю Жизневському: слава, слава, слава!", "Жыве Беларусь", "Слава Україні" – "Героям Слава", "Україна і Беларусь понад усе", "Верым, можам, пераможам", "За нашу і вашу свободу!", "Поки ми єдині – ми не переможні", "ОМОН = Беркут", – скандували учасники пам’ятної ходи.

Ходу координували працівники поліції.

Нагадаємо, білоруський активіст Євромайдану загинув від кульового поранення під час штурму на вулиці Грушевського 22 січня 2014 року. Михайлу Жизневському 13 червня 2017 року було присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" (посмертно).

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