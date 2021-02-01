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Через два тижні Україна отримає вакцини від COVID-19, - МОЗ. ВIДЕО

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Україна увійшла до переліку країн, яким глобальна ініціатива COVAX надасть вакцини від коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ході брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров'я Ігор Іващенко.

"Україна почне вакцинацію в лютому. А значить, через два тижні отримає вакцини. Наша країна увійшла до переліку країн, яким глобальна ініціатива COVAX надасть вакцини проти COVID-19 у межах першої хвилі розподілу", - сказав заступник голови МОЗ.

За словами Іващенка, вже підтверджено отримання 117 тисяч доз вакцин виробництва компаній Pfizer і BionTech.

Як повідомлялося, у рамках ініціативи COVAX вже в лютому Україна отримає 117 тис. доз вакцини від Pfizer-BioNTech. Паралельно будуть поставки препарату AstraZeneca. Крім цього, раніше Цензор.НЕТ писав про те, що Кабмін затвердив календарний план вакцинації.

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Топ коментарі

  • игорь полковник
    117 тысяч ,это 58500 доз.То есть не хватит да же на медиков Киева! Опять брехня,и замалчивание проблемы! Вакцин нет,контракты на поставку не подписаны не с кем!
  • Юрий Петров 33876dd3
    Через две недели Украина получит вакцины от COVID-19, - Минздрав - Цензор.НЕТ 3837
  • Vasilij VG
    Зеленые твари только ждут подачек вакцины от международных организаций. Сами же за бюджетные деньги ничего не покупают и контракты заключают лишь языком. И это стоит жизни украинцам. Что же, наголосовали, ляди, пришло время расплачиваться.
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