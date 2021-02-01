Через два тижні Україна отримає вакцини від COVID-19, - МОЗ. ВIДЕО

Україна увійшла до переліку країн, яким глобальна ініціатива COVAX надасть вакцини від коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ході брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров'я Ігор Іващенко.

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"Україна почне вакцинацію в лютому. А значить, через два тижні отримає вакцини. Наша країна увійшла до переліку країн, яким глобальна ініціатива COVAX надасть вакцини проти COVID-19 у межах першої хвилі розподілу", - сказав заступник голови МОЗ.

За словами Іващенка, вже підтверджено отримання 117 тисяч доз вакцин виробництва компаній Pfizer і BionTech.

Як повідомлялося, у рамках ініціативи COVAX вже в лютому Україна отримає 117 тис. доз вакцини від Pfizer-BioNTech. Паралельно будуть поставки препарату AstraZeneca. Крім цього, раніше Цензор.НЕТ писав про те, що Кабмін затвердив календарний план вакцинації.

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