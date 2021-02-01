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Кіберполіція назвала три найпопулярніші схеми інтернет-шахрайства. ВIДЕО

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У 2020 році кіберполіція зафіксувала понад 40 000 звернень про правопорушення онлайн. Більш як 80% - це шахрайство.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі кіберполіції.

Так, за минулий рік правоохоронці заблокували понад 28 000 шахрайських інтернет-посилань і майже 9000 фінансових операцій зловмисників.

Першим і найпоширенішим методом ошукати користувачів інтернету лишається продаж неіснуючого товару на онлайн-оголошеннях або у соцмережах. Так, в кінці 2020 року поліція затримала 21-річну жительку Кіровоградщини, яка ошукала понад 500 клієнтів, буцімто продаючи онлайн брендовий одяг.

Другим характерним для України онлайн-шахрайством є фішинг – створення різного роду ресурсів для незаконного збору персональних даних. Одним із найбільш небезпечних проявів цього шахрайства є отримання аферистами даних банківських карток користувачів.

Популярності серед аферистів набуває і новий метод незаконного збагачення онлайн - використання відомих торгівельних майданчиків та створення фейкових сервісів доставки, де зловмисники виставляють свої підроблені оголошення та пропонують потім покупцям переходити у месенджери, де їм надсилають накладні фальшиві або посилання, де вони можуть оформити доставку. Кошти надходять не на платформу оголошень, а на карту шахрая. Сам же товар покупці так і не отримують.

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"Тож, аби знизити ризик онлайн-шахрайства нікому не відкривайте дані своєї банківської картки, використовуйте лише перевірені ресурси, обирайте післяплату та уникайте комунікацій у сторонніх месенеджерах", - сказано в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Andrey Dzybak
    А может проще, лучше и быстрей принять вменяемые законы?
    "Лоханул" на 1000 - вернешь 100к. Нима бабла ? - Веник, лопату и вперед ЕЖЕДНЕВНО по 4 часа в день убирать улицы - 2 утром, 2 вечером. Ни хочешь? - Одиночная камера на 5 лет. БЕЗ телефона и с видокамерой в интернет, чтоб все видели что у паскудника ни телефона, ни книг.
  • Alex Zakharchenko
    А ще, наприклад, Аваківці повідомляють про масові замінування і за кожну фейкову перевірку отримують 40 000грн з бюджету. Добре що поки склади зі зброєю не палять.
  • SergTranscarpathian
    Ці схєми кришують мусора і СБ. Причому на дуже високом рівні. Центри, з яких шахраї дзвонять людям розташовані у виправних колоніях, а там свої оперативні блоки і туди, проникнути зі сторони не можливо. Так що це хліб начальників ІТК та оперів ментовських та СБшних... В день там розводять на сотні тисяч, а іноді і мільйони гривень. Хто ж їм віник у руки дасть?
    До того ж для документування подібного злочину потрібно, щоби з моменту звернення особи до фіксації зловмисників знімаючих готівку пройшло не більше пів години. А це, як правило в різних областях і слідчий, щоби отримати доступ до рахунку, має звернутись до суду, дочекатись рішення, надіслати його до виконання, а це ТИЖНІ!
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