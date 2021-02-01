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Проєкт "Без цензури": Як вчителька з Дніпра "підпалила" Шарія і вшкварила "русский мир". ВIДЕО

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Як проста вчителька з Дніпра по самі печінки вшкварила "русский мир" і за три дні "взула" секту Шарія? Про це все - в оптимістично-переможному "Без цензури"!

Марина Данилюк-Ярмолаєва знайомить вас із локальними героями, які не дають російській пропаганді промивати мізки молодому поколінню.

Вікторія Жданова, вчителька молодших класів, вдова загиблого в російсько-українській війні героя, доступно пояснює своїм маленьким вихованцям, що Крим окупували росіяни, що вони - вороги, які вбивають українців, а на додачу - розповідає про жахи, які чинив Йосиф Сталін. І після цього діти - який жах! - просять у батьків розмовляти з ними українською мовою!

Від цього у місцевої вати загалом і шарієфанів, звісно, просто-таки неймовірно палає!

Чому горе-батьків обурює те, що їхні ж діти просять говорити з ними українською мовою? Які нові страшилки придумують "русскомирцы"? Як найбільші страхи проросійських почвар втілила у життя вчителька 137-ї школи міста Дніпро?

Дивіться проєкт журналістських історій "Без цензури" спеціально для порталу "Цензор.НЕТ", в нас нічого особистого - тільки факти. 

Топ коментарі

  • Яр Холодний
    Робимо висновок - учителька "на своєму місці"... Коли авторитет чужої людини діти ставлять вище за авторитет власних батьків, це не вина дітей чи вчительки, а "біда" батьків... "Недопрацювання", як кажуть ... Такі діти вже будуть рости УКРАЇНЦЯМИ...
  • Leo Kot



    вадим

    @TroshV

    ·13 ч

    Та сама вчителька з Дніпра Вікторія Жданова.

    Проєкт "Без цензури": Як вчителька з Дніпра "підпалила" Шарія і вшкварила "русский мир" - Цензор.НЕТ 8572
  • Oleksandr Boiko
    ось таких як вона потрібно ставити на керівні посади , що пов"язані з освітою !!!
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