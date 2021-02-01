"Починаємо працювати!" - Разумков опублікував пафосний відеоролик про початок роботи п'ятої сесії Верховної Ради ІХ скликання. ВIДЕО
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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков опублікував відеоролик про початок роботи п'ятої сесії Верховної Ради ІХ скликання.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ролик опубліковано на сторінці спікера у фейсбуці, а в головній ролі сам Разумков. Основа сюжету - відео того, як Разумков їде на роботу автомобілем, входить до будівлі парламенту, проходить його коридорами і через свій кабінет заходить до сесійної зали.
"Добрий день. Починаємо працювати", - каже Разумков фінальну фразу ролика, сівши в крісло спікера.