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"Починаємо працювати!" - Разумков опублікував пафосний відеоролик про початок роботи п'ятої сесії Верховної Ради ІХ скликання. ВIДЕО

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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков опублікував відеоролик про початок роботи п'ятої сесії Верховної Ради ІХ скликання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ролик опубліковано на сторінці спікера у фейсбуці, а в головній ролі сам Разумков. Основа сюжету - відео того, як Разумков їде на роботу автомобілем, входить до будівлі парламенту, проходить його коридорами і через свій кабінет заходить до сесійної зали.

"Добрий день. Починаємо працювати", - каже Разумков фінальну фразу ролика, сівши в крісло спікера.

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    І цей перейшов на відосіки. З ким поведешся, того і наберешся.
  • Привет
    Какое убожество....но возомнившее о себе бог зна что...
  • Незнайка c54f1189
    Павлин
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