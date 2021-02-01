Слідчі ДБР у січні 48 осіб затримали, 360 - вручили повідомлення про підозру. ВIДЕО

Слідчі Державного бюро розслідувань упродовж січня 2021 року затримали 48 осіб, включаючи 11 співробітників Національної поліції України та сімох військовослужбовців.

Також серед затриманих - троє співробітників Державної кримінально-виконавчої служби України, двоє прикордонників, двоє податківців, по одному співробітнику СБУ, ДБР і прокуратури, а також 20 інших суб'єктів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

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"Серед них: експомічник народного депутата України, який за $200 тис збирався нібито працевлаштувати громадянина в Офіс президента України; слідчий Нацполіції Донецької області, який за 140 тис. грн повинен був допомогти уникнути покарання за смертельну ДТП", - сказано в повідомленні.

Також упродовж місяця слідчі ДБР повідомили про підозру 360 особам, зокрема експрезиденту України, який підозрюється в скоєнні державної зради. Також підозру висунуто 230 військовослужбовцям і 27 поліцейським.

До суду направлено 345 обвинувальних актів, з них 229 – стосовно військовослужбовців, 36 - поліцейських, 11 - прикордонників і 10 - митників. "Стосовно посадових осіб МВС, які протиправно виготовляли документи для незаконного ввезення "євроблях" в Україну; двох працівників митного поста "Житомир-Центральний" Київської митниці Держмитслужби, які систематично здійснювали митне оформлення транспортних засобів без належної перевірки... 8 поліцейських Дніпропетровської області, які змушували громадян скоювати злочини для підвищення показників", - сказано в повідомленні.

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