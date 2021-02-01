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Бійці гірничо-штурмової бригади провели наступ за стандартами НАТО на Рівненщині. ВIДЕО

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На Рівненському військовому полігоні закінчився етап злагодження одного з батальйонів окремої гірничо-штурмової бригади "Едельвейс", який завершився бойовою стрільбою.

Згідно із задумом навчань, батальйон виконував завдання в другому ешелоні бригади з метою проведення рейдових дій на зазначеному напрямку, переслідування і знищення умовного противника, а також заняття оборони на певному рубежі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інформаційне агентство Міноборони АрміяInform. Особливістю навчань було те, що розробка операції проводилася за операційними стандартами НАТО (MDMP).

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Топ коментарі

  • Огусто
    Бойцы горно-штурмовой бригады провели наступление по стандартам НАТО на Ривненщине - Цензор.НЕТ 4416
  • Біле Пальто
    Палишся, кацап- рюмочні це у вас, на рашці.
  • дмитрий иванов 527db324
    Разработка операции может быть и по операционным стандартам НАТО, а вот само наступление, как в древние времена - цепь пехоты за броней и стрельба от фонаря. Одно известное видео из Лугандона напоминает, там тоже по полю "штурмовали" без всяких "операционок" Бойцы горно-штурмовой бригады провели наступление по стандартам НАТО на Ривненщине - Цензор.НЕТ 3270
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