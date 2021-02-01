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Поліція Києва затримала чоловіка, який зарізав у новорічну ніч перехожого на Андріївському узвозі. ВIДЕО

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Поліцейські оголосили підозру 26-річному уродженцю Сумщини. У новорічну ніч він двічі вдарив ножем у ногу перехожого, а потім почав бити. Від отриманих поранень чоловік цього ж дня помер у лікарні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Києва, в новорічну ніч у столичну поліцію від оператора 103 надійшло повідомлення про те, що на Андріївському узвозі ножем поранено чоловіка.

За інформацією начальника Подільського управління поліції Павла Василенка, поліцейські одразу розпочали комплекс оперативно-розшукових заходів та за допомогою відео з камер спостереження встановили всіх учасників цієї події: "Потерпілим виявився 37-річний уродженець Донеччини, який вже декілька років працював і мешкав у столиці. У новорічну ніч чоловік разом із своїм знайомим прогулювався на Андріївському узвозі, де між ним та компанією молодих людей відбувся конфлікт. Один із молодиків, перебуваючи напідпитку, двічі вдарив ножем у ногу чоловіка, а потім продовжив наносити удари руками та ногами по голові свого опонента. Потерпілого терміново госпіталізували до медичного закладу, проте чоловік помер ввечері цього ж дня так і не прийшовши до тями".

Згідно з повідомленням судово-медичного експерта, смерть чоловіка настала внаслідок колото-різаного поранення стегна, яке спричинило велику крововтрату. У рамках досудового розслідування за місцем мешкання фігуранта слідчі провели санкціонований обшук, під час якого вилучили знаряддя вчинення злочину та інші речові докази.

"Наразі 26-річному уродженцю Сумської області повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченому частиною другою статті 121 Кримінального кодексу України – це умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі", - додав Павло Василенко.

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Топ коментарі

  • Andrey Levenov
    ты дятел читать умеешь? пострадавший с Донбаса! Ад устроила россия!!! но анонимного малолетнего "майкла" уже было не остановить
  • Борис Дородный 1bb0013f
    Вроде по тв сказали что вменяют десятку срока. Офуеть! Запросто на улице убить ножом, и добивать ногами! Тут 15 строгого и без удо. Он же через 6-7 лет выйдет и на другой день убьёт следующего. Валом примеров с криминальной хроники!
  • Макс Полиграф
    ...и ногами по голове тоже не хотел убивать Поліція Києва затримала чоловіка, який зарізав у новорічну ніч перехожого на Андріївському узвозі - Цензор.НЕТ 8018
    (кацап, ты уже подзадолбал с гугл-транслейтом Поліція Києва затримала чоловіка, який зарізав у новорічну ніч перехожого на Андріївському узвозі - Цензор.НЕТ 5762)
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