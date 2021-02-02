Вакцина проти COVID-19 з'явиться на комерційному ринку не раніше літа, - Степанов. ВIДЕО
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Вартість вакцини від коронавірусу на комерційному ринку починається від $7 до $33.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі "Сніданку з 1+1".
Міністр сказав, що Міністерство охорони здоров'я не регулює питання появи препарату від COVID-19 на комерційному ринку.
"Спілкуючись, зокрема, з виробниками вакцини, і знаючи, як країни обмежують її вихід на комерційний ринок, обмежують експорт, то, мені здається, це навряд чи раніше (літа. - Ред.) буде", - зазначив глава МОЗ.
Щодо вартості препарату, то Степанов вважає, що це залежить від компанії-виробника.
"Ті пропозиції, які ми отримували щодо вакцин, то вони починалися від семи доларів за дозу, а закінчувалися вартістю в більш ніж 33 долари", - додав міністр.