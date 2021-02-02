Новини Відео • Коронавірус і карантин

Вакцина проти COVID-19 з'явиться на комерційному ринку не раніше літа, - Степанов. ВIДЕО

2 30233
Вартість вакцини від коронавірусу на комерційному ринку починається від $7 до $33.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі "Сніданку з 1+1".

Міністр сказав, що Міністерство охорони здоров'я не регулює питання появи препарату від COVID-19 на комерційному ринку.

"Спілкуючись, зокрема, з виробниками вакцини, і знаючи, як країни обмежують її вихід на комерційний ринок, обмежують експорт, то, мені здається, це навряд чи раніше (літа. - Ред.) буде", - зазначив глава МОЗ.

Щодо вартості препарату, то Степанов вважає, що це залежить від компанії-виробника.

"Ті пропозиції, які ми отримували щодо вакцин, то вони починалися від семи доларів за дозу, а закінчувалися вартістю в більш ніж 33 долари", - додав міністр.

Також читайте: Завантаженість ліжок у COVID-лікарнях зросла до 27,9%: найвищі показники захворюваності в Чернівецькій та Івано-Франківській областях, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • игорь полковник
    Где вакцина клоуны .зедебильные?
  • GM Harvester
    а зачем тогда нормальные страны беплатно вакцинируют население?
  • Андрей Дидовик 6b3fbca4
    Не совсем так. Сами деньги при таких масштабах ничего не значит. Коронавирус - это Власть! Коронавирус - это Новый Мировой Порядок!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини