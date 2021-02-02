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Рада запровадила санкції проти Нікарагуа. ВIДЕО

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Верховна Рада підтримала рішення РНБО про застосування санкцій проти Республіки Нікарагуа через "почесного консула" в окупованому Криму.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, за постанову проголосували 322 народні депутати.

Документом пропонується ухвалити рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 лютого 2021 року "Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) щодо Республіки Нікарагуа", введене в дію Указом Президента України.

Нагадаємо, раніше Україна надіслала ноту уряду Нікарагуа з вимогою негайно скасувати неправомірне рішення про призначення почесного консула в окупованому Росією Криму.

Пізніше Кабмін запропонував запровадити санкції проти Нікарагуа через призначення консула в окупованому Криму.

Також Україна розпочала санкційний процес щодо Нікарагуа.

1 лютого 2021 року Зеленський вніс у Раду постанову про запровадження санкцій проти Нікарагуа.

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Топ коментарі

  • Vitaly Ivanov 1fb1e034
    Вот это рубанули, мир содрогнулся... Рада ввела санкции против Никарагуа - Цензор.НЕТ 9005
  • Andriy Kalnyshevsky
    И єто на фоне покупки електроенергии с параши...
  • Oleksandr Boiko
    Неграм може пох...Тільки Нікарагуа - це країна Центральної Америки. Чи "какая разніца" Рада запровадила санкції проти Нікарагуа - Цензор.НЕТ 9967
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