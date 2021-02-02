Рада запровадила санкції проти Нікарагуа. ВIДЕО
Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, за постанову проголосували 322 народні депутати.
Документом пропонується ухвалити рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 лютого 2021 року "Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) щодо Республіки Нікарагуа", введене в дію Указом Президента України.
Нагадаємо, раніше Україна надіслала ноту уряду Нікарагуа з вимогою негайно скасувати неправомірне рішення про призначення почесного консула в окупованому Росією Криму.
Пізніше Кабмін запропонував запровадити санкції проти Нікарагуа через призначення консула в окупованому Криму.
Також Україна розпочала санкційний процес щодо Нікарагуа.
1 лютого 2021 року Зеленський вніс у Раду постанову про запровадження санкцій проти Нікарагуа.