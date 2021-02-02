Проєкт "Без цензури": Коли Вова "пішов" Сашу. Як Зеленський на Дубінського ображався. ВIДЕО

Кілька розбійників, багато дитячих комплексів і єдиний та неповторний "собачий рот" - у свіжому "Без цензури" із Богданом Буткевичем.

Отже, найгучнішою новиною нині є виключення із лав фракції "Слуга народу" Олександра Дубінського, якого Сполучені Штати офіційно визнали російським агентом впливу.

Нагадаємо, що тоді, крім Дубінського, під санкції Сполучених Штатів також потрапили екснардеп Олександр Онищенко, колишній прокурор ГПУ Костянтин Кулик, експрацівник посольства США в Україні Андрій Теліженко, та ще троє осіб, яких пов'язують з Андрієм Деркачем: Дмитро Ковальчук, Антон Симоненко і Петро Журавель.

Проте найганебнішим у так званому вигнанні Дубінського стало те, що навіть за словами самих ЗЕ-депутатів, остаточною краплею, яка змусила Зеленського включитися в події й таки вигнати із фракції зашквареного нардепа, стали аж ніяк не санкції США. А те що Дубінський на день народження Зеленського, тобто, на засіданні фракції, образив "найвеличнішого лідера сучасності". І той вирішив зробити а-тя-тя поганому хлопчику Саші.

Що робити, якщо 40-мільйонною країною керує ображений 43-річний хлопчик? Що означатиме вигнання Дубінського для фракції "Слуга народу"? І що скаже на це Ігор Коломойський?

Та чи об’єднається фракція Зеленського із "бабусею політичної корупції", яка вже "20 років на ринку перевзувань"?

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