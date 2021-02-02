"Я не вважаю, що він може називатися офіцером", - ОПЗЖ і телеканал Медведчука "112" стали на захист любительки РФ і блогерки Маламан у конфлікті з офіцером Штефаном. ВIДЕО

ОПЗЖ і підконтрольний куму Путіна Віктору Медведчуку телеканал "112" стали на захист блогерки Таїсії Маламан (di.rubens), яка прославилася своєю любов'ю до Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на телеканалі "112" вийшов спеціальний сюжет про те, що скандальний ролик за участю Маламан неправильно зрозуміли, а ОПЗЖ обіцяє блогерці юридичну підтримку.

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"Ми насправді мало не єдині, хто заступився за цю дівчинку. Більш того, ми не просто там заступилися і публічно зробили якусь заяву. Ми надамо юридичну допомогу. Ми наймемо адвоката хорошого і повністю візьмемо на себе всі ці витрати. Дуже поганий прецедент тому, що її там почали цькувати ні за що. Те що там якийсь військовий, якийсь офіцер - хоча я не вважаю, що він може називатися офіцером, - змонтував якось це відео і вирішив отримати якісь політичні дивіденди, нехай це буде на його совісті", - сказав голова молодіжного крила ОПЗЖ Артем Марчевський.

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