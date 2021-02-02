Палій "Епіцентру" в Первомайську заявив, що це була "помста господареві магазину", - Нацполіція. ВIДЕО

Інформація про наявність у 37-річного палія магазину "Епіцентр" у Первомайську спільника не підтверджується. Причиною підпалу затриманий назвав "помсту господареві магазину".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Нагадаємо, що близько 13 години до Первомайського управління поліції надійшло повідомлення пропідпал торговельного центру.

Зловмисник, озброєний ножем та сокирою, підпалив приміщення, а під час спроби його затримання постраждали двоє охоронців. Наразі вони перебувають у медичному закладі, їхньому життю ніщо не загрожує.

Зараз слідчі затримали 37-річного зловмисника у порядку ст. 208 КПК України. Найближчим часом йому буде оголошено про підозру у скоєнні злочинів та обрано запобіжний захід. Дії злочинця слідчі кваліфікували як умисне знищення або пошкодження майна та замах на умисне вбивство. За скоєне йому загрожує до довічного позбавлення волі.

Поліцейські з’ясовують мотиви підпалу та перевіряють усі ймовірні версії вчиненого злочину. В поліції зазначають, що інформація про те, що затриманий мав спільника не знаходить свого підтвердження.