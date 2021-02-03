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Розбився під час посадки прототип міжпланетного корабля SpaceX Starship. ВIДЕО

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Належна Ілону Маску космічна компанія SpaceX здійснила запуск дев'ятого прототипу міжпланетного багаторазового корабля Starship.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter SpaceX, запуск був успішним, проте корабель розбився під час посадки.

Нагадаємо, у вересні 2019 року Ілон Маск представив прототип ракети Starship для колонізації Місяця і Марса.

Але в листопаді під час випробувань перший повномасштабний прототип космічного корабля Starship Mk1 вибухнув під час випробувань.

У січні 2020 року генеральний директор компанії SpaceX Ілон Маск заявив, що збирається будувати по 100 міжзоряних кораблів на рік. Кожен раз, коли орбіти Землі і Марса перебуватимуть у потрібному положенні, він збирається відправляти на Червону Планету по 100 тисяч добровольців.

Топ коментарі

  • Шрек Баблокат
    блин! .. жалость!.. пусть отрицательный опыт принесет знания и благополучие в дальнейшем..
    искренне верю в Илона нашего Маска..
  • Борменталь Незабаром
    дуже важко йти дорогою, якою до тебе ніхто ще не ходив!
    нехай з наступною ракетою Маску пощастить!
  • Igr 44
    очень жалко что там ни одного подопытного кацапа не сидело.
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