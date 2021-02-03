Інститут нацпам'яті представив ролик про діяльність ОУН у Центральній та Східній Україні. ВIДЕО

Український інститут національної пам'яті до річниці Першого Великого збору ОУН підготував ролик про діяльність українських націоналістів у центральних, східних та південних областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт УІНП.

Зазначається, що з 28 січня по 3 лютого 1929 року тривав Перший Великий збір ОУН, який також відомий як Конгрес українських націоналістів. На ньому було проголошено створення ОУН на чолі з полковником Євгеном Коновальцем, озвучено загальні світоглядні засади, політичне бачення ситуації та устроєві форми організації.

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"Діяльність ОУН зосереджувалась насамперед в західних областях України, що перебували у складі міжвоєнної Польщі. Однак, з початком німецько-радянської війни було створено кілька похідних груп ОУН, які змогли налагодити підпільну діяльність в центральних, східних та південних областях, включно з Донбасом та Кримом", - йдеться в повідомленні.

Як коментує дослідник ОУН, декан історичного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Іван Патриляк, у Дніпропетровській області в кожному районі була підпільна організація.

"Є радянські дані про арешти та розгроми в 1944-46 роках по кожному району. Сотні людей арештовано у Дніпропетровській області. Теж саме у Миколаївській, Одеській, Херсонській області", - розповідає він.

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