Проєкт "Без цензури": кінець медведчуківського телевізійного пекла! ВIДЕО

В українському інфополі розірвалася справжня бомба, і Богдан Буткевич у екстреному "Без цензури" розкладає по поличках цю, без сумніву, історичну подію.

У це важко повірити, але Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про застосування санкцій проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака та належних йому телеканалів "Ньюсван", ЗІК і 112. По факту ці санкції передбачають припинення діяльності телеканалів. Санкції проти телеканалів запроваджуються терміном на 5 років. У "Ньюсван", ЗІК і 112 будуть заблоковані активи, їм анулюють ліцензії і заборонили користуватися телекомунікаційними мережами. Також канали не зможуть виконувати економічні та фінансові зобов'язання і втратять право виводити капітали за межі України.

Персональні санкції проти Козака також діятимуть 5 років. У нього заблоковані активи, він позбувся права укладати угоди, виконувати економічні та фінансові зобов'язання й виводити капітали з України. Як тепер працюватимуть (якщо взагалі працюватимуть) ці рупори російської пропаганди в Україні? Чи справді російський вплив в Україні позбудеться інформаційного поля? І головне: чому заблоковані медіа-помийки не мають жодного стосунку до журналістики та свободи слова?

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