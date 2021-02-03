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Проєкт "Без цензури": кінець медведчуківського телевізійного пекла! ВIДЕО

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В українському інфополі розірвалася справжня бомба, і Богдан Буткевич у екстреному "Без цензури" розкладає по поличках цю, без сумніву, історичну подію.

У це важко повірити, але Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про застосування санкцій проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака та належних йому телеканалів "Ньюсван", ЗІК і 112. По факту ці санкції передбачають припинення діяльності телеканалів. Санкції проти телеканалів запроваджуються терміном на 5 років. У "Ньюсван", ЗІК і 112 будуть заблоковані активи, їм анулюють ліцензії і заборонили користуватися телекомунікаційними мережами. Також канали не зможуть виконувати економічні та фінансові зобов'язання і втратять право виводити капітали за межі України.

Персональні санкції проти Козака також діятимуть 5 років. У нього заблоковані активи, він позбувся права укладати угоди, виконувати економічні та фінансові зобов'язання й виводити капітали з України. Як тепер працюватимуть (якщо взагалі працюватимуть) ці рупори російської пропаганди в Україні? Чи справді російський вплив в Україні позбудеться інформаційного поля? І головне: чому заблоковані медіа-помийки не мають жодного стосунку до журналістики та свободи слова?

Дивіться у екстреному випуску "Без цензури"!

А як ви ставитеся до блокування телеканалів Медведчука? Залишайте коментар на підтримку каналу, ставте лайк і підписуйтеся на оновлення, якщо ви ще цього не зробили. Дивіться проєкт журналістських історій "Без цензури" спеціально для порталу "Цензор.НЕТ", в нас нічого особистого - тільки факти. Тут ми разом із вами відвойовуємо український ютуб!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Статистика YouTube: Сумарна аудиторія NewsOne, "112 Україна" та ZIK становить 16 тис. осіб. СКРИНШОТИ

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Топ коментарі

  • Amber
    Заборонити коллаборантську партію ОПЗЖ в Украіні !
  • Серый Вовк
    Ну Слава Богу начало положено ,теперь надо и самого Медведчука с сотоварищами упаковать надёжно на нары ... Проект "Без цензуры": конец медведчуковского телевизионного ада! - Цензор.НЕТ 5336
  • Amber
    ОПЗЖ отримала привід для мега-піару, ЗЕля отримав образ патріота, але канали так і будуть працювати
    А тепер - спокійно.
    1. Закриття проросійських каналів прив'язали до конкретної персони - Козака.
    2. Козак - лише номінальний власник. Протягом кількох днів, всі канали перепишуть на нову підставну особу, яка не під санкціями. Компанії-власники теж змінять. На цьому - все.
    3. Але кілька днів іде розкрутка теми з судами та іншими ритуальними танцями: інформаційне поле займають канали Медведчука. Сам факт стає приводом для консолідації електората ОПЗЖ: своіх абідєлі.
    4. Всі канали починуть працювати після зміни власника. До каналів підвищується увага, ОПЗЖ і проросійський наратив укріплюється.
    Вибачте, що зіпсував свято.
    Так хто Зеленський?
    В.Ар´єв
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