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"Украинские дети никогда не увидят по телевизору "Трое из Простоквашино", - момент припинення мовлення на підконтрольному Медведчуку телеканалі Zik. ВIДЕО

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У мережі з'явився відеозапис ефіру підконтрольного Віктору Медведчуку телеканалу Zik.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у цей момент у студії  телеканалу виступала ексрегіоналка Олена Лукаш.

"Усі українські глядачі, особливо українські діти ніколи не побачать по телевізору, за Зеленського, як і за Порошенка, "Троє з Простоквашино", - завершила Лукаш ефір телеканалу Zik.

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Топ коментарі

  • Анатолик
    "Украинские дети никогда не увидят по телевизору "Трое из Простоквашино", - момент прекращения вещания на подконтрольном Медведчуку телеканале Zik - Цензор.НЕТ 10
  • Nikolai Chizhevsky
    Трое из простоквашино это Мертвечук Рабинович Шуфрич
  • Алекс Мышкевич
    сосна рабочая "Украинские дети никогда не увидят по телевизору "Трое из Простоквашино", - момент припинення мовлення на підконтрольному Медведчуку телеканалі Zik - Цензор.НЕТ 2687
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