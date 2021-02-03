"Украинские дети никогда не увидят по телевизору "Трое из Простоквашино", - момент припинення мовлення на підконтрольному Медведчуку телеканалі Zik. ВIДЕО

У мережі з'явився відеозапис ефіру підконтрольного Віктору Медведчуку телеканалу Zik.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у цей момент у студії телеканалу виступала ексрегіоналка Олена Лукаш.

"Усі українські глядачі, особливо українські діти ніколи не побачать по телевізору, за Зеленського, як і за Порошенка, "Троє з Простоквашино", - завершила Лукаш ефір телеканалу Zik.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Дивіться: "Вперше дивимося "112". З Новим роком!": Користувачі соцмереж постять кадри з телеканалами, які припинили мовлення. ФОТО ДНЯ