"Украинские дети никогда не увидят по телевизору "Трое из Простоквашино", - момент припинення мовлення на підконтрольному Медведчуку телеканалі Zik. ВIДЕО
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У мережі з'явився відеозапис ефіру підконтрольного Віктору Медведчуку телеканалу Zik.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у цей момент у студії телеканалу виступала ексрегіоналка Олена Лукаш.
"Усі українські глядачі, особливо українські діти ніколи не побачать по телевізору, за Зеленського, як і за Порошенка, "Троє з Простоквашино", - завершила Лукаш ефір телеканалу Zik.