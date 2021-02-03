"Слуга народу" Корнієнко про повернення журналістів у кулуари Ради: "Думаю, що вам і тут непогано працюється". ВIДЕО

У "Слузі народу" не готові сказати, коли журналістам відновлять доступ до кулуарів Верховної Ради, який був обмежений у зв’язку із пандемією коронавірусу.

Відповідаючи на питання Цензор.НЕТ, коли журналістів впускатимуть у кулуари парламенту, заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко зауважив: "Є керівництво Верховної Ради, голова Верховної Ради, апарат Верховної Ради. Наша роль тут закінчилась на голосуванні керівника апарату, якого ми голосували в першій сесії (пана Штучного), потім він пішов за власним бажанням, зараз є в.о. Михайло Теплюк. Вони на всі ці питання компетентні відповідати".

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Водночас Корнієнко зауважив, що журналісти мають відкритий доступ до офісу партії "Слуга народу".

"Щодо Верховної Ради – ми розуміємо, що була ситуація з коронавірусом, були певні обмеження санітарні. Чи будуть повертатись до цього – мені важко сказати, я не є Верховною Радою", - додав Корнієнко.

Відповідаючи на питання про те, чи не збирається "Слуга народу" ініціювати звернення до апарату Верховної Ради, нардеп зауважив: "Ці звернення мені постійно йдуть у робочому режимі, різні фракції звертаються, я думаю, що раніше, чи пізніше ця ситуація буде виправлена. Мені здається, що вам і тут непогано працюється (в пресцентрі Верховної Ради. – Ред.)".

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