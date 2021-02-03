Медведчук про блокування каналів свого соратника Козака: Очевидний елемент зовнішнього управління Зеленським. ВIДЕО

Один з лідерів ОПЗЖ, кум президента РФ Путіна Віктор Медведчук спростував зв'язок телеканалів "112 Україна", ZIK і NewsOne з Росією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

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"Згідно із законом, на підставі якого винесені санкції, економічні та інші, вони не можуть бути застосовані щодо громадян України, а також юридичних осіб, зареєстрованих за українським законодавством", – наголосив Медведчук.

Він наголосив, що санкції можна застосувати лише проти нерезидентів, осіб, які мають іноземне громадянство, а також осіб без громадянства та іноземних юридичних компаній.

"Інших підстав для застосування санкцій до громадянина України, народного депутата України, члена політради нашої партії Тараса Козака немає. Ні в чинному законодавстві, ні в Конституції", – сказав Медведчук.

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"Не знаю, чи думав він, на що він іде. Не знаю, як і хто йому порадив або хто ним керував, а я думаю, що тут є очевидний елемент зовнішнього управління, але він зробив те, що погубить його політично як президента країни", - сказав Медведчук.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".