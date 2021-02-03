Медведчук про блокування каналів свого соратника Козака: Очевидний елемент зовнішнього управління Зеленським. ВIДЕО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
"Згідно із законом, на підставі якого винесені санкції, економічні та інші, вони не можуть бути застосовані щодо громадян України, а також юридичних осіб, зареєстрованих за українським законодавством", – наголосив Медведчук.
Він наголосив, що санкції можна застосувати лише проти нерезидентів, осіб, які мають іноземне громадянство, а також осіб без громадянства та іноземних юридичних компаній.
"Інших підстав для застосування санкцій до громадянина України, народного депутата України, члена політради нашої партії Тараса Козака немає. Ні в чинному законодавстві, ні в Конституції", – сказав Медведчук.
"Не знаю, чи думав він, на що він іде. Не знаю, як і хто йому порадив або хто ним керував, а я думаю, що тут є очевидний елемент зовнішнього управління, але він зробив те, що погубить його політично як президента країни", - сказав Медведчук.
Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.
Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.
Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".