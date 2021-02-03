Апеляційний суд змінив запобіжний захід Котеленець (Фортуні) на домашній арешт: її звільнили з-під варти в залі суду. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід ветеранці АТО/ООС Вікторії Котеленець з утримання плід вартою на цілодобовий домашній арешт.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із залу суду.

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Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Колегія суддів у складі Лашевич, Рибак і Ященко розглянула апеляцію на запобіжний захід ветерану АТО/ООС Вікторії Котеленець (Фортуні) у вигляді утримання під вартою без права на заставу і вирішила змінити її на цілодобовий домашній арешт. Котеленець звільнили з-під варти в залі суду.

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Варто зазначити, що в зал суду викликали швидку допомогу. Матері Котеленець стало зле перед оголошенням рішення суду. У неї підозрюють напад епілепсії.





















Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

2 лютого Цензор.НЕТ опублікував інтерв'ю з Котеленець: "Затримана за нібито участь у "параді" бойовиків Вікторія Котеленець (Фортуна): "Колись я вже говорила з есбеушником. Він пильно мене розглядав, розпитував. Потім сказав, що то не я"

Нагадаємо, ветеранку Котеленець (Фортуну) затримали за підозрою в конвоювання українських полонених на "параді" в Донецьку. Вікторію Котеленець поліція затримала через зовнішню схожість з терористкою "ДНР", яка конвоювала українських військових на "параді полонених" в окупованому Донецьку влітку 2014 року. Котеленець затримали в Міністерстві ветеранів 19 січня, куди вона прийшла отримувати посвідчення учасника бойових дій. З 2015 по 2017 роки вона воювала в лавах ДУК "Правий сектор", а потім - Української добровольчої армії. Чоловік Вікторії - лейтенант ЗСУ. Суд відправив матір двох малолітніх дітей у СІЗО на 60 діб без права внесення застави.