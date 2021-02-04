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Музей російсько-української війни відкрили в костелі у Хмельницькому. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Настоятель храму регулярно їздить на Донбас, і в одну з таких поїздок задумав створити військовий музей.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на місцеву муніципальну телерадіокомпанію "Місто".

"Приходячи сюди, люди можуть зрозуміти, в яких умовах перебувають наші військові, що саме забирає їхні життя і яка ціна цього миру для нас", - зазначив організатор музею отець Микола Лучинський.

Усі експонати він сам привіз із капеланських поїздок на Донбас, в одній з яких і виник задум створити музей.

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Музей розташований у двох кімнатах. У першій з них зібрали все, що принесла війна - розірвані снаряди, предмети армійського побуту, військові костюми і прапори. Друга відтворює бліндаж: тут максимально точно передали умови, в яких на фронті живуть захисники України.

На відкритті музею побували ветерани, волонтери, містяни, рідні яких загинули на війні.

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Музей російсько-української війни відкрили в костелі у Хмельницькому 01
Музей російсько-української війни відкрили в костелі у Хмельницькому 02
Музей російсько-української війни відкрили в костелі у Хмельницькому 03
Музей російсько-української війни відкрили в костелі у Хмельницькому 04
Музей російсько-української війни відкрили в костелі у Хмельницькому 05
Музей російсько-української війни відкрили в костелі у Хмельницькому 06

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Топ коментарі

  • Vedana
    Добра справа, Отче.
  • Igor Bogolyubov
    Странная закономерность.
     Прибывший на ротацию военнослужащий Вооруженных Сил Украины рассказал, что в его воинском подразделении, в зоне боевых действий, бойцы заметили странную закономерность.
    Как только на их артиллерийскую позицию приезжал их непосредственный русскоговорящий командир, получивший военное образование в Москве, россияне моментально прекращали минометный и артиллерийский обстрел.
    Стоило командиру уехать в штаб - как сразу же начинался огонь на поражение, причем стрельба велась прицельно по новым, уже измененным позициям, хотя полёты российских беспилотников в данной местности за последние сутки не были зафиксированы.
    Позже командир случайно погиб от вражеского осколка российского «Града» и с того времени систематические точечные обстрелы этого подразделения прекратились.
  • Gembel Basil
    ГЕРОЯМ СЛАВА ! СЛАВА ! СЛАВА !
    Музей российско-украинской войны открыли в костеле в Хмельницком - Цензор.НЕТ 2702
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