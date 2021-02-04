"Чтобы что-то украсть, надо что-то иметь. Поэтому давайте что-то поимеем", - екскомуніст, депутат міськради Одеси Кисловський про будівництво нового Палацу спорту. ВIДЕО

Депутат міської ради Одеси, колишній комуніст Андрій Кисловський підтримав будівництво нового Палацу спорту в Одесі, підібравши для цього не дуже однозначні слова.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, який опубліковано в телеграм-каналі "Думська - Новини Одеси", Кисловський сказав: "Для того, чтобы что-то украсть, нужно что-то еще иметь. Я с конца начал. Поэтому давайте что-то поимеем сначала. Тем более, что нам за это еще дают деньги".

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Будівництво триповерхового Палацу спорту біля аеропорту в Одесі анонсували в 2019 році. Це питання вирішили обговорити на засіданні міської ради і в 2021 році.

Андрій Кисловський - одеський юрист, бізнесмен і політик. У міськраді Одеси раніше був депутатом від "Комуністичної партії". У 2020 році знову став депутатом від партії мерів "Довіряй справам".

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