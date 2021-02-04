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"Чтобы что-то украсть, надо что-то иметь. Поэтому давайте что-то поимеем", - екскомуніст, депутат міськради Одеси Кисловський про будівництво нового Палацу спорту. ВIДЕО

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Депутат міської ради Одеси, колишній комуніст Андрій Кисловський підтримав будівництво нового Палацу спорту в Одесі, підібравши для цього не дуже однозначні слова.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, який опубліковано в телеграм-каналі "Думська - Новини Одеси", Кисловський сказав: "Для того, чтобы что-то украсть, нужно что-то еще иметь. Я с конца начал. Поэтому давайте что-то поимеем сначала. Тем более, что нам за это еще дают деньги".

Будівництво триповерхового Палацу спорту біля аеропорту в Одесі анонсували в 2019 році. Це питання вирішили обговорити на засіданні міської ради і в 2021 році.

Андрій Кисловський - одеський юрист, бізнесмен і політик. У міськраді Одеси раніше був депутатом від "Комуністичної партії". У 2020 році знову став депутатом від партії мерів "Довіряй справам".

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Топ коментарі

  • Сергей Капустин bd8b5f7d
    Украсть и поиметь - это у них в крови. Истинный коммунист (регионал, опзжист, путинист, единорос, etc.)
  • Sergii Ustim
    Ну и не разу не смешно, это наша реальность. И Всем кажется, что причина наших бед где то снаружи, кто то там злобный нам вредит , а на самом деле она внутри нас...
  • Владимир Кукленко
    Коллеги его поняли. Никто не возмутился...
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