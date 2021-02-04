Новини Відео • Коронавірус і карантин

Очікуємо перемоги над COVID-19 цього року, - Шмигаль. ВIДЕО

2 71845
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна очікує перемоги над коронавірусом уже в цьому році, боротьба триває.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Шмигаль заявив у ході спільної зустрічі Європейської бізнес асоціації "Глобальний огляд економіки України".

Глава уряду зазначив, що Україна перебуває на етапі боротьби з пандемією.

"Очікуємо перемоги цього року, але квітень місяць - це такий показник ... Як ми будемо рухатися далі", - підкреслив Шмигаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу через COVID-19 в Україні померли 140 осіб, виявлено 5 082 нові випадки, одужали 9 933 особи

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Oljik
    Ожидаем победы над COVID-19 в этом году, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5080
  • Mi job
    Ну курва ідіоти
  • Центроболт
    Ты там сидишь не для того , чтобы ожидать , а для того , чтобы что-то полезное делать .
    И не тарифы поднимать , а уровень дохода простого народа .
    А ожидать ты и в камере тюрьмы сможешь , с такой же эффективностью ...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини