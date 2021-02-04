Очікуємо перемоги над COVID-19 цього року, - Шмигаль. ВIДЕО
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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна очікує перемоги над коронавірусом уже в цьому році, боротьба триває.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Шмигаль заявив у ході спільної зустрічі Європейської бізнес асоціації "Глобальний огляд економіки України".
Глава уряду зазначив, що Україна перебуває на етапі боротьби з пандемією.
"Очікуємо перемоги цього року, але квітень місяць - це такий показник ... Як ми будемо рухатися далі", - підкреслив Шмигаль.