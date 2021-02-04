На Донбасі різке загострення ситуації, ніякого мирного процесу вже немає, - Аваков. ВIДЕО
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На лінії фронту на Донбасі відбувається загострення ситуації. Саме тому президент України Володимир Зеленський напередодні введення санкцій проти "телеканалів Медведчука" відправив на передову головнокомандувача Збройних сил України Руслана Хомчака.
Про це в прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, інформує Цензор.НЕТ.
"Напередодні що відбувалося в тому ж РНБО і кабінеті президента? Може багато хто не побачив цього факту, оскільки він промайнув серед яскравих подій. А президент був змушений негайно відправити Хомчака на схід, на лінію фронту. Тому що у нас там відбувається різке загострення ситуації за останній тиждень.
Ніякого мирного процесу вже немає - діють снайперські пари, діють обстріли, війна триває. Тому я пропоную вам подивитися на це рішення з цієї точки зору, на тлі цих ситуацій", - сказав Аваков.