Проєкт "Без цензури": Кого заблокують далі? ВIДЕО

Пропагандисти трьох медіаборделів Медведчука просили про журналістську солідарність, тож хочемо підтримати їх, але у своєму стилі. Марина Данилюк-Ярмолаєва підготувала епічний огляд тих, за ким іще плачуть санкції за роботу проти України.

А перед тим, як копнути глибше і звернути увагу СБУ та РНБО на те, кого іще варто було би заблокувати, Марина зібрала найкраще із виття на болотах російської пропаганди.

Ввечері 4 лютого стало відомо, що улюблені канали ОПЗЖ ЗІК, "112" та Ньюзвас оскаржили у Верховному Чуді своє закриття. Отже, на нас чекає епічна битва Зеленського і сектою "русского мира".

За що і кого ведучі заблокованих телеканалів погрожують розстрілами? (Так, розстрілами, вам не почулося!) В кого найбільше палає через закриття філій російської пропаганди в Україні? Що вони розказують про Володимира Зеленського і як він у їхніх вустах повільно стає мало не найбільшим бандерівцем і взагалі втіленням всього світового зла?

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Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".