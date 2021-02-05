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Україна отримає вакцину від Pfizer вже у лютому, - Ляшко. ВIДЕО

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Американська компанія Pfizer найближчим часом подасть документи на реєстрацію своєї вакцини проти коронавірусу в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, саме ця вакцина має бути першою поставлена ​​в Україну в лютому 2021 року.

"Уже в лютому Україна отримає 117 000 доз м-РНК вакцини від Pfizer-BioNTech американського виробництва, яка відразу буде розподілена для вакцинації працівників лікарень, у яких надають допомогу пацієнтам із COVID-19", - заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, в межах програми COVAX відібрано 18 країн, серед яких і Україна. При цьому поки що ця вакцина не зареєстрована в нашій країні.

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"Ми отримали запевнення, що найближчим часом будуть представлені всі документи на реєстрацію вакцин Pfizer в Україні. Наголошую, вакцина використовуватиметься в Україні лише тоді, коли вона буде зареєстрована належним чином", - заявив Ляшко.

Санлікар додав, що реєстрація проводитиметься за спрощеною системою.

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Топ коментарі

  • Tat Prut
    Братан, посмотри в календарь, уже февраль, не пались....
  • игорь полковник
    Сколько можно про это расказывать? Вчера говорил ,что с 15 начинается вакцинация? Где вакцина?
  • Иван Стариков
    ни дня без такого же радостного сообщения.
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