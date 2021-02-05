Із грудня по лютий тижнева кількість хворих на COVID-19 знизилася втричі, - Степанов. ВIДЕО

Смертність від коронавірусу в Україні втричі нижча, ніж у Великій Британії і вдвічі, ніж у Франції.

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час години запитань до уряду в парламенті заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

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За словами глави МОЗ, Україна розташовується на 34 місці в Європі за рівнем смертності.

"У нас утричі менша смертність, ніж у Великій Британії і вдвічі, ніж у Франції. Це зокрема результат наших карантинних заходів", - зазначив міністр.

Водночас Степанов заявив, що з грудня по лютий тижнева кількість нових хворих знизилася втричі. За перший тиждень грудня їх було майже 89 тис., з за минулий тиждень - 27 тис.

"У нас є чітке розуміння і стратегія на майбутнє, що передбачає загальноепідемічні правила. Крім них, в областях будуть локальні обмеження. Якщо поширення збільшуватиметься такими темпами, які можуть призвести до колапсу в області, буде червоний рівень небезпеки. Це якщо 65% ліжок із киснем заповнені або на 50% збільшується кількість госпіталізованих за тиждень", - розповів глава МОЗ.

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