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Російській актрисі Тархановій, яка знімалася в окупованому Криму, на 3 роки заборонено в'їзд в Україну, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТО

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Російську актрису, яка незаконно відвідувала тимчасово окуповану територію України АР Крим, співробітники Держприкордонслужби виявили в аеропорту "Бориспіль".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Іноземка прилетіла в Україну вчора рейсом зі Стамбула.

Під час заходів прикордонного контролю військовослужбовці Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" встановили, що громадянка РФ торік незаконно перебувала в окупованому Криму. На півострів вона потрапила, порушуючи встановлений порядок в'їзду і виїзду. За наявною інформацією, вона брала участь в зйомках серіалу "Непотоплювана", в якому виконувала головну роль.

Через порушення українського законодавства прикордонники притягнули іноземку до адміністративної відповідальності за ст.204-2 КУпАП, відмовили їй в перетині кордону і наклали заборону на в'їзд в Україну терміном на 3 роки.

Зазначимо, що раніше ЗМІ повідомляли, що в окупованому Криму почалися зйомки серіалу "Непотоплювана". Головну роль в цьому серіалі виконує Глафіра Тарханова.

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Російській актрисі Тархановій, яка знімалася в окупованому Криму, на 3 роки заборонено вїзд в Україну, - Держприкордонслужба 01

Топ коментарі

  • Лысый коротышка
    А мене от що цікавить - якого хєра вони всі сюди пруться - в ненависну бандерівську Україну? Ну сидіть собі на болотах і вийте - нє, треба сунутися до нас.
  • Garry Grant
    Кто это?
  • Maksim Perepelitca
    Все вірно ,, але навіщо ховати лице Тарханової . ? Лице актриси , яка знялась в безлічі фільмів ,, і відома мабуть - кожному вуличному собаці !! . Российской актрисе Тархановой, снимавшейся в оккупированном Крыму, на 3 года запрещен въезд в Украину, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 715 .
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