Лерос про відключення проросійських каналів: Не вірте! Це черговий шкурняк. Після перемоги Байдена Зеленський намагається відвести удар від Єрмака. ВIДЕО

Саме президент України Володимир Зеленський і глава Офісу Президента Андрій Єрмак втрутилися в американські справи і це вони мають нести персональну відповідальність.

Про це у своєму відеоролику заявив виключений зі "СН" нардеп Гео Лерос, передає Цензор.НЕТ.

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"Зеленський несподівано взявся за ворогів України, відхрещуючись від втручання Офісу Президента у вибори в США. Але я ще пів року тому заявив, що оприлюднення "плівок Байдена" було освячено саме в Офісі Президента. Більше того, Єрмак постійно контактував з адвокатом Трампа Джуліані. ... А це відео таємної зустрічі Андрія Єрмака з радником Дональда Трампа, впливовим лобістом Браяном Ланзою в Києві. Це був час, коли команда Зеленського явно зробила ставку саме на Путіна і Трампа, почавши брудну кампанію проти Байдена. Два роки Зеленського все влаштовувало, але після перемоги Байдена Зеленський намагається замести сліди і відвести удар від свого Єрмака", - заявив Лерос.

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"Ми провели розслідування і з'ясували, що головний організатор кампанії проти Байдена, пан Деркач, при Зеленському дуже добре почувається. Він разом із заступником Єрмака Олегом Татаровим контролює головну монополію в енергетиці, компанію "Енергоатом". Більше того, саме цю монополію називають платою Зеленського за публікацію "плівок Байдена". Віддати таку стратегічну монополію не могли без узгодження із Зеленським. Якщо пан Деркач робив свої пресконференції щодо "плівок Байдена" не санкціоновано з Офісом Президента. Зеленський відразу б його зняв з багатомільярдних потоків", - акцентував Лерос.

"Саме Зеленський з Єрмаком втрутилися в американські справи. Це вони мають нести персональну відповідальність. Тому всі їхні потуги зробити із себе патріотів мають жалюгідний вигляд. Зеленського з Єрмаком два роки влаштовувало зливати Україну під Росію. Просто зараз вони відчувають, що їхні дупи можуть підсмажити на пательні. Тому не вірте! Це черговий шкурняк", - резюмував Лерос.

"Скільки Зеленському та Єрмаку коштували "плівки Байдена"?

На прикладі лише однієї угоди ми побачили, як маржа 2,4 млрд грн осіла у диверсантів країни агресора.

Дивіться у випуску.

Одразу після призначення пана Котіна тво президента "Енергоатому", контроль за монополією почав здійснювати автор міжнародного скандалу - пан Деркач, призначивши до керівного складу компанії своїх людей.

Віцепрезидентами "Енергоатому" призначили:

Германа Галущенка, якого називають похресником Деркача та Якоба Хартмута, за яким тягнеться стійкий кремлівський шлейф.

Ще одного давнього соратника деркача Олега Бояринцева призначили керувати кадрами "Енергоатому",

а дружину губернатора Київської області Людмилу Володіну призначили в "Енергоатом" виконавчим директором з правового забезпечення.

Через цих махінаторів збиток "Енергоатому" за останні 7 місяців становитиме 6-8 млрд грн.

Так куди поділися прибутки компанії, яка останні роки була прибутковою, спитаєте ви?

Прибутки перетекли до трейдерів олігархів.

Перше, з чого почав "Енергоатом", після призначення на посаду керівника Котіна і віцепрезидента Галущенка, це продавати електричну енергію собі в збиток, при чому від слова зовсім.

"Енергоатом" продає електричну енергію за неринковими заниженими цінами трейдерам олігархів, а трейдери олігархів вже реалізують електричну енергію кінцевим споживачам в рази дорожче від ціни закупівлі в "Енергоатому".

Наведу вам приклад:

Згідно з кримінальною справою НАБУ, 21 грудня 2020 року віцепрезидент Якоб Хартмут особисто реалізував електроенергію за неринковою ціною, завдавши збитків "Енергоатому" приблизно 2,4 млрд грн!!!

Тільки за цією схемою в держави вкрали 2,4 млрд грн!!!

Володимире Зеленський, як так може бути, що ще у вересні 2020 року пана Деркача посольство США назвало агентом російських спецслужб, який підтримує тісні зв'язки з російськими спецслужбами вже 10 років, але вам це не завадило віддати йому курирувати стратегічну атомну монополію?

Чому не скликаєте РНБО щодо цих диверсантів країни агресора, бо вхопите себе за хвіст? - заявив Лерос.





