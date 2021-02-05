Пропозиція нардепа Лозинського не пускати в Раду працівників NewsOne, "112" і Zik спровокувала конфлікт у сесійній залі. ВIДЕО

У Верховній Раді ледь не побилися через пропозицію не впускати в парламент працівників NewsOne, "112" і Zik.

Як інформує Цензор.НЕТ, депутат від партії "Голос" Роман Лозинський почав свій виступ з випаду в бік депутатів ОПЗЖ. "Колеги, ви чули позавчора сморід в цьому залі? А? Це підгорає у проросійських народних депутатів, колишніх регіоналів, яких вже давним-давно не повинно було бути в цьому залі. Підгорає через те, що РНБО прикрила смітники, які займалися пропагандою - Zik, NewsOne, 112-й канал", - сказав Лозинський.

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Після цих слів біля трибуни стали збиратися представники ОПЗЖ на чолі з Олегом Волошиним. "Рашизм не повинен проходити і на третій поверх нашого парламенту, адже те, що прикрили брудні смітники російської пропаганди, вони досі піднімаються на третій поверх. Досі там працюють так звані журналісти, які борються за "свободу слова", - додав Лозинський.

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До цього моменту біля трибуни зібралося вже кілька десятків депутатів, які запекло сперечалися і штовхалися. Лозинського це не зупинило, і він продовжив. "Ворожа пропаганда не має нічого спільного зі свободою слова. Бо допомога ворогові під час війни - це мазохізм. Тому телемости з "Росія 24"- це підігрування ворогові. Тому робити своїми топспікерами Портнова або Азарова, які втекли з нашої країни після Революції Гідності, - це не свобода слова", - заявив депутат.

"Зробили перший крок - закрили російські смітники пропаганди, повинні зробити другий крок - їх в українському парламенті не повинно бути. Рашизм не пройде", - підсумував Лозинський. Депутати, які зібралися біля трибуни, ще трохи посперечалися між собою і за наполяганням першого віцеспікера Руслана Стефанчука розійшлися по місцях.