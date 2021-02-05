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Протести в РФ: заарештованих на акціях на підтримку Навального змусили штовхати заглухлий автозак. ВIДЕО

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Російські силовики змусили арештованих на акціях на підтримку опозиціонера Олексія Навального штовхати свій автозак, який заглох посеред дороги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила "Новая газета" в Twitter.

"Спецприймальник в Єгор’ївську (137 км від Москви) заповнений, повідомляє заарештований автор "Новой" Микита Гірін. Із 25 осіб в одному автозаку під арешт змогли прийняти лише п'ятьох. При цьому вчора заарештованим довелося самим штовхати автозак, щоб виїхати з суду - він заглох", - сказано в повідомленні.

У користувачів соцмережі така поведінка затриманих викликала, м'яко кажучи, подив. Наводимо деякі коментарі:

Протести в РФ: заарештованих на акціях на підтримку Навального змусили штовхати заглухлий автозак 01
Протести в РФ: заарештованих на акціях на підтримку Навального змусили штовхати заглухлий автозак 02
Протести в РФ: заарештованих на акціях на підтримку Навального змусили штовхати заглухлий автозак 03
Протести в РФ: заарештованих на акціях на підтримку Навального змусили штовхати заглухлий автозак 04
Протести в РФ: заарештованих на акціях на підтримку Навального змусили штовхати заглухлий автозак 05
Протести в РФ: заарештованих на акціях на підтримку Навального змусили штовхати заглухлий автозак 06

Нагадаємо, 2 лютого Симоновський суд Москви відправив політика Олексія Навального в колонію на 2 роки і 8 місяців, замінивши йому умовний термін на реальний у справі "Ів Роше". Після цього соратники Навального оголосили про акції в Москві і Петербурзі. Проти них виставили безліч силовиків, які застосовували силу при затриманнях. були затримані тисячі осіб.

Дивіться: У центрі Москви і Санкт-Петербурга жорстко затримують прихильників Навального, які зібралися. ВIДЕО

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  • Zelya Vsyo
    Протесты в РФ: арестованных на акциях в поддержку Навального заставили толкать заглохший автозак - Цензор.НЕТ 8288
  • Владислав Обужеванний
    1870г - 2020г. У казламордых ничего не поменялось!Протесты в РФ: арестованных на акциях в поддержку Навального заставили толкать заглохший автозак - Цензор.НЕТ 7614
    Протесты в РФ: арестованных на акциях в поддержку Навального заставили толкать заглохший автозак - Цензор.НЕТ 5153
  • Oljik
    Адіннарот!!!!
    Протесты в РФ: арестованных на акциях в поддержку Навального заставили толкать заглохший автозак - Цензор.НЕТ 2406
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