Протести в РФ: заарештованих на акціях на підтримку Навального змусили штовхати заглухлий автозак. ВIДЕО
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Російські силовики змусили арештованих на акціях на підтримку опозиціонера Олексія Навального штовхати свій автозак, який заглох посеред дороги.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила "Новая газета" в Twitter.
"Спецприймальник в Єгор’ївську (137 км від Москви) заповнений, повідомляє заарештований автор "Новой" Микита Гірін. Із 25 осіб в одному автозаку під арешт змогли прийняти лише п'ятьох. При цьому вчора заарештованим довелося самим штовхати автозак, щоб виїхати з суду - він заглох", - сказано в повідомленні.
У користувачів соцмережі така поведінка затриманих викликала, м'яко кажучи, подив. Наводимо деякі коментарі: