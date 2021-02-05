У 2020 році кіберполіція провела 10 міжнародних операцій з викриття хакерських угруповань. ВIДЕО
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йшлося під час робочої наради із підбиття підсумків роботи Департаменту кіберполіції у 2020 році.
Участь у нараді взяв перший заступник Голови Національної поліції України Євген Коваль та керівник Департаменту кіберполіції Олександр Гринчак.
"Результат, який заслуговує на окрему увагу, – упродовж минулого року кіберполіцією, вперше за історію її існування, задокументовано дві злочинні організації. Учасники однієї з них налагодили канали розповсюдження психотропних речових за допомогою Інтернету, учасники іншої – спеціалізувалися на зламі електронних систем шляхом брутфорсу та збували продукти зламу у DarkNet", - повідомив перший заступник Голови Нацполіції.
"Ми успішно розкриваємо та попереджаємо злочини, пов’язані з онлайн-шахрайством, крадіжками грошей з банківських рахунків громадян, розповсюдженням комп’ютерних вірусів, викраденням хакерами конференційної інформації, онлайн-торгівлею наркотиками. Ми протидіємо піратству та поширенню протиправного контенту. Окремий напрямок нашої роботи – інформування населення про кіберзагрози та надання їм практичних рекомендацій з кібергігієни", - додав Гринчак.
Також керівник кіберполіції зазначив, що з метою надання якісної допомоги громадянам, які постраждали від кіберзлочинців, запустили безкоштовну телефонну лінію підтримки.
Загалом упродовж 2020 року було затримано 326 осіб онлайн-шахраїв, які ошукали понад 26 тисяч громадян. Потерпілим забезпечено відшкодування майже 190 мільйонів гривень. Завдяки зусиллям правоохоронців у 2020 врятовано 47 дітей та заарештовано 13 осіб, причетних до створення та розповсюдження порнографічного контенту за участі дітей. Припинено 62 факти порушення інтелектуальних прав.