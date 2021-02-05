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Одесити пікетували поліцію, вимагаючи покарати кривдників тварин. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Понад 100 жителів Одеси пікетували будівлю ГУ Нацполіції. Вони вимагали розслідувати випадки жорстокого поводження з тваринами.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

"Впродовж останніх місяців ми зафіксували низку фактів, пов'язаних з жорстоким ставленням до тварин: отруєння, побиття, вбивства. Люди викликали поліцейських, які приїжджали на місця подій, фіксували факти. Але не бачимо результативності розслідувань. Так було недавно, зокрема, в селах Доброолександрівка, Шомполи, де в собак стріляли чи били їх. Знаємо, що розпочато провадження хіба що за подіями в Холодній Балці, де п'яний житель побив сусідського собаку Маркуса, який нібито подушив його курей", - зазначила волонтерка ГО "Animal SOS Одеса" Яна Титаренко.

Учасники акції тримали в руках плакати "Поліція, захисти тварин!", "З жорстокості до тварин починаються знущання з людей" і вимагали ретельного розслідування та покарання для бузувірів, що вбивають і калічать тварин.

Серед присутніх були представники різних зоозахисних організацій і груп, зокрема, "Відкриті клітки", "Закон природи", Animal SOS Odessa, "Собачий патруль. Одеса", "Кіт і пес" тощо. Також до громадських діячів приєдналися волонтери і звичайні городяни.

Письмове звернення учасників акції передано для реагування керівництву одеської поліції.

Одесити пікетували поліцію, вимагаючи покарати кривдників тварин 01
Одесити пікетували поліцію, вимагаючи покарати кривдників тварин 02
Одесити пікетували поліцію, вимагаючи покарати кривдників тварин 03
Одесити пікетували поліцію, вимагаючи покарати кривдників тварин 04

Топ коментарі

  • Гундяй Крестовоздвиженский
    ці люди - молодці!
    не байдужі
  • Sergej B.
    Животные лучше некоторых людей. Я вот так котиков и лис обожаю... Готов их променять на жену
  • Merkator_R
    Взагалі то треба не про домашніх собак і котів тему підіймати , а про безпритульних, яких в містах розвелося тьма і оті захисники розвозять по місту харчі та підгодовують їх, що веде до збільшення популяції. Страшно вийти з дитиною на вулицю, бо не всі собаки лагідні. Якось я сказав одному такому сердобольному захиснику- чого ти годуєш в мене під будинком цю свору - бери їх всіх до себе додому тай люби. А коли пси напали на дитину- то мер міста винуватий, подвійні стандарти.
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