Одесити пікетували поліцію, вимагаючи покарати кривдників тварин. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Понад 100 жителів Одеси пікетували будівлю ГУ Нацполіції. Вони вимагали розслідувати випадки жорстокого поводження з тваринами.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

"Впродовж останніх місяців ми зафіксували низку фактів, пов'язаних з жорстоким ставленням до тварин: отруєння, побиття, вбивства. Люди викликали поліцейських, які приїжджали на місця подій, фіксували факти. Але не бачимо результативності розслідувань. Так було недавно, зокрема, в селах Доброолександрівка, Шомполи, де в собак стріляли чи били їх. Знаємо, що розпочато провадження хіба що за подіями в Холодній Балці, де п'яний житель побив сусідського собаку Маркуса, який нібито подушив його курей", - зазначила волонтерка ГО "Animal SOS Одеса" Яна Титаренко.

Учасники акції тримали в руках плакати "Поліція, захисти тварин!", "З жорстокості до тварин починаються знущання з людей" і вимагали ретельного розслідування та покарання для бузувірів, що вбивають і калічать тварин.

Серед присутніх були представники різних зоозахисних організацій і груп, зокрема, "Відкриті клітки", "Закон природи", Animal SOS Odessa, "Собачий патруль. Одеса", "Кіт і пес" тощо. Також до громадських діячів приєдналися волонтери і звичайні городяни.

Письмове звернення учасників акції передано для реагування керівництву одеської поліції.







