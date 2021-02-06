"Закрийте російський смітник!" - акція під офісом телеканалу "НАШ" закінчилася. Конфліктів не спостерігалося. ВIДЕО
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Сьогоднішня акція під офісом телеканалу "НАШ" на вул. Жилянській у Києві минула спокійно. Конфліктів і зіткнень не спостерігалося.
Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, під телеканалом зібралися представники "Правого сектора", "Основи майбутнього" і "Сокола", які вимагали заблокувати роботу телеканалу.
Під час акції суперечку з присутніми розпочала прихильниця пропагандистського телеканалу. Однак незабаром її забрала поліція.
Наприкінці акції протесту активісти скандували: "Закрийте російський смітник!!!"
Нагадаємо, що 4 лютого активісти також проводили акцію протесту під телеканалом "НАШ". Тоді було зафіксовано бійки з поліцією. Чотирьох учасників правоохоронці доставили в управління поліції.