"Закрийте російський смітник!" - акція під офісом телеканалу "НАШ" закінчилася. Конфліктів не спостерігалося. ВIДЕО

Сьогоднішня акція під офісом телеканалу "НАШ" на вул. Жилянській у Києві минула спокійно. Конфліктів і зіткнень не спостерігалося.

Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, під телеканалом зібралися представники "Правого сектора", "Основи майбутнього" і "Сокола", які вимагали заблокувати роботу телеканалу.

Під час акції суперечку з присутніми розпочала прихильниця пропагандистського телеканалу. Однак незабаром її забрала поліція.

Наприкінці акції протесту активісти скандували: "Закрийте російський смітник!!!"

Нагадаємо, що 4 лютого активісти також проводили акцію протесту під телеканалом "НАШ". Тоді було зафіксовано бійки з поліцією. Чотирьох учасників правоохоронці доставили в управління поліції.