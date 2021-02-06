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"Закрийте російський смітник!" - акція під офісом телеканалу "НАШ" закінчилася. Конфліктів не спостерігалося. ВIДЕО

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Сьогоднішня акція під офісом телеканалу "НАШ" на вул. Жилянській у Києві минула спокійно. Конфліктів і зіткнень не спостерігалося.

Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, під телеканалом зібралися представники "Правого сектора", "Основи майбутнього" і "Сокола", які вимагали заблокувати роботу телеканалу.

Під час акції суперечку з присутніми розпочала прихильниця пропагандистського телеканалу. Однак незабаром її забрала поліція.

Наприкінці акції протесту активісти скандували: "Закрийте російський смітник!!!"

Нагадаємо, що 4 лютого активісти також проводили акцію протесту під телеканалом "НАШ". Тоді було зафіксовано бійки з поліцією. Чотирьох учасників правоохоронці доставили в управління поліції.

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Топ коментарі

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    "Закрийте російський смітник!" - акція під офісом телеканалу "НАШ" закінчилася. Конфліктів не спостерігалося - Цензор.НЕТ 4475 "Закрийте російський смітник!" - акція під офісом телеканалу "НАШ" закінчилася. Конфліктів не спостерігалося - Цензор.НЕТ 5277
  • Гыг с Вами
    если закрывать-то всю помойку...полумеры ни к чему не приведут
  • Volodymyr Krasnoholovets 4c852252
    важливе зауваження: Українці в жодному разі не повинні називати москалів / московитів / москвинів - мешканців Московії / Московщини нашими власними назвами: росіяни, рускіє, а також і країну ворога - Росією, а мову - російською. Якщо ми так кажемо, то цим визнаємо їхнє незаконне право претендувати на нашу історію, а отже - на нашу землю! Тому дуже важливо вживати по відношенню до них лише терміни: москалі, московити, москвини; країна їхня - Московія, Московщина, а мова їхня - московська. Українці, поважайте себе, свою історію, культуру і мову!! Вивітрюйте з московських макітр думки про те, що Русь-Україна - то їхня ісконная родіна.
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