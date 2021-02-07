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Одна людина загинула, дві постраждали під завалом силосу в Хмельницькій області, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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На підприємстві в Хмельницькій області унаслідок зсуву в силосній ямі загинула людина і ще дві зазнали травм.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ГУ ДСНС України в Хмельницькій області.

"7 лютого о 12:40 на лінію Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що в с. Поляхова Теофіпольського району на підприємстві стався зсув у силосній ямі, є постраждалі", - йдеться в повідомленні.

На місце події негайно виїхали рятувальники. На момент їхнього прибуття у місці обвалу перебували три людини. Постраждалих передали медикам.

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Унаслідок пригоди травм зазнали два чоловіки, 1960 р.н. і 1964 р.н. Ще один, 1986 р.н., загинув на місці. Причини і обставини події з'ясовують правоохоронці.

Одна людина загинула, дві постраждали під завалом силосу в Хмельницькій області, - ДСНС 01

Одна людина загинула, дві постраждали під завалом силосу в Хмельницькій області, - ДСНС 02
Одна людина загинула, дві постраждали під завалом силосу в Хмельницькій області, - ДСНС 03
Одна людина загинула, дві постраждали під завалом силосу в Хмельницькій області, - ДСНС 04

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Топ коментарі

  • Gembel Basil
    Нещасні сільські роботяги, шкода їх. Яка там ТБ у приватників, послали підкопувати замерзлу гору силосу - лід розбили і вся гора на них звалилась. Якщо село далеко від міста, роботи нема, а ще чоловіки "з низькою соціальною відповідальністю" - то діватись нікуди, працюють за мізер, та й коло хати.
  • Welt Schmerz
    Багато речовин можуть бути небезпечними. Ось премія Дарвіна за 2001 рік:

    Стив Коннер
    За 2001 год главным претендентом на премию стал Стив Коннер, смотритель одного из калифорнийских зоопарков. Он скормил слону двадцать две дозы сильнейшего слабительного для животных, а потом близко подошел к нему сзади, чтобы посмотреть, как оно действует. Через несколько минут Стив погиб под центнером слоновьего навоза.
  • Біле Пальто
    Кричуще порушення правил ТБ- саме так працює природній відбір.
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