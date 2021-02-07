Одна людина загинула, дві постраждали під завалом силосу в Хмельницькій області, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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На підприємстві в Хмельницькій області унаслідок зсуву в силосній ямі загинула людина і ще дві зазнали травм.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ГУ ДСНС України в Хмельницькій області.
"7 лютого о 12:40 на лінію Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що в с. Поляхова Теофіпольського району на підприємстві стався зсув у силосній ямі, є постраждалі", - йдеться в повідомленні.
На місце події негайно виїхали рятувальники. На момент їхнього прибуття у місці обвалу перебували три людини. Постраждалих передали медикам.
Унаслідок пригоди травм зазнали два чоловіки, 1960 р.н. і 1964 р.н. Ще один, 1986 р.н., загинув на місці. Причини і обставини події з'ясовують правоохоронці.