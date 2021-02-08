"Північний потік-2" - чи не єдине питання, щодо якого в нас протилежні погляди з Берліном, - Кулеба. ВIДЕО

Позиція України і США щодо російського газопроводу Nord Stream 2 є тотожною - і одночасно це чи не єдине ключове питання, щодо якого у Києва протилежні погляди з Берліном.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав в інтерв'ю Радіо Свобода.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Глава МЗС згадав про позицію США, де говорять, що Nord Stream 2 - це не лише безпека України, а й атлантична безпека.

Водночас, за словами Кулеби, Nord Stream 2 - чи не "одне-єдине ключове питання, щодо якого в нас протилежні погляди" з Німеччиною.

"Більше того, проблема "Північного потоку-2" і в Європі є гострою. І ЄС розділився. Одні країни підтримують цей проєкт, інші виступають проти нього. Німеччина, безумовно, наполягає на завершенні реалізації цього проєкту. Але наші інтереси чіткі. І позиція наша дуже чітка з цього приводу. Будемо працювати", - запевнив очільник МЗС.

Читайте також: Висловлювання Штайнмаєра викликали шок: посол Мельник дорікнув президенту Німеччини в підіграванні російській пропаганді

Він зазначив, що "ми бачимо багато випадків, коли Німеччина чує занепокоєння України з інших питань і враховує наші інтереси".

До того ж, за словами Кулеби, "змінюється, по-перше, залежність Німеччини від російського газу; по-друге, змінюється енергетичний баланс у самому ЄС".

Як відомо, 94% спірного трубопроводу Nord Stream 2 між Росією та Німеччиною завдовжки 1234 км і вартістю 10 млрд євро вже завершені. Наразі бракує загалом близько 150 км - по 75 км на обох лініях.Роботи з прокладання труб були зупинені наприкінці 2019 року через оголошення США санкцій. Російська сторона намагається знайти шляхи завершити будівництво власними силами, але західні компанії через санкції відмовляються сертифікувати та страхувати газогін.