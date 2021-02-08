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"Північний потік-2" - чи не єдине питання, щодо якого в нас протилежні погляди з Берліном, - Кулеба. ВIДЕО

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Позиція України і США щодо російського газопроводу Nord Stream 2 є тотожною - і одночасно це чи не єдине ключове питання, щодо якого у Києва протилежні погляди з Берліном.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав в інтерв'ю Радіо Свобода.

Глава МЗС згадав про позицію США, де говорять, що Nord Stream 2 - це не лише безпека України, а й атлантична безпека.

Водночас, за словами Кулеби, Nord Stream 2 - чи не "одне-єдине ключове питання, щодо якого в нас протилежні погляди" з Німеччиною.

"Більше того, проблема "Північного потоку-2" і в Європі є гострою. І ЄС розділився. Одні країни підтримують цей проєкт, інші виступають проти нього. Німеччина, безумовно, наполягає на завершенні реалізації цього проєкту. Але наші інтереси чіткі. І позиція наша дуже чітка з цього приводу. Будемо працювати", - запевнив очільник МЗС.

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Він зазначив, що "ми бачимо багато випадків, коли Німеччина чує занепокоєння України з інших питань і враховує наші інтереси".

До того ж, за словами Кулеби, "змінюється, по-перше, залежність Німеччини від російського газу; по-друге, змінюється енергетичний баланс у самому ЄС".

Як відомо, 94% спірного трубопроводу Nord Stream 2 між Росією та Німеччиною завдовжки 1234 км і вартістю 10 млрд євро вже завершені. Наразі бракує загалом близько 150 км - по 75 км на обох лініях.Роботи з прокладання труб були зупинені наприкінці 2019 року через оголошення США санкцій. Російська сторона намагається знайти шляхи завершити будівництво власними силами, але західні компанії через санкції відмовляються сертифікувати та страхувати газогін.

Топ коментарі

  • юра юра 89fd9323
    смешно, это самое главное
  • 5 копійок
    У Ірманії свої інтереси, а ви і далі продовжуйте зазирати ***** вглаз.
  • Rino Onix
    Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер связал историю Второй мировой и современные отношения ФРГ и России, отвечая на вопрос о завершении Северного потока-2.

    ФРГ поддерживает "десятилетиями навязываемый российской пропагандой нарратив" о том, что Германия должна нести ответственность и "искупить вину за варварские преступления" нацистской оккупации только перед Россией.

    Трактовка, в которой СССР приравнивается к России, является "абсолютно недопустимым искажением истории и прямым пренебрежением непомерными жертвами других народов".
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