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Youtube заблокував ролик "Я подзвонив своєму вбивці. Він зізнався" у відеоблозі Навального. ВІДЕО

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Youtube заблокував ролик "Я подзвонив своєму вбивці. Він зізнався" у відеоблозі Навального.

Як інформує Цензор.НЕТ, замість ролика на Youtube зараз інформація про те, що відео заблоковано через порушення авторських прав користувача ViacomCBS.

Youtube заблокував ролик Я подзвонив своєму вбивці. Він зізнався у відеоблозі Навального 01

Нагадаємо, що в цьому ролику Навальний у телефонній розмові представився співробітнику ФСБ, який брав участь в операції з його отруєння, військовому хіміку Костянтину Кудрявцеву помічником секретаря Ради Безпеки РФ Миколи Патрушева і розпитував про подробиці того, що сталося.

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Топ коментарі

  • Арен Гаспарян f57f273e
    Где там модерация происходит?В Москве?
  • Ksenia VB
    Вони перекладають на англійську ?
    Та ні.
    снговський ютюб модерують москалі.
  • Rino Onix
    А эти три канала что под санкциями заблокировали уже или нет?
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