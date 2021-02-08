Youtube заблокував ролик "Я подзвонив своєму вбивці. Він зізнався" у відеоблозі Навального. ВІДЕО

Youtube заблокував ролик "Я подзвонив своєму вбивці. Він зізнався" у відеоблозі Навального.

Як інформує Цензор.НЕТ, замість ролика на Youtube зараз інформація про те, що відео заблоковано через порушення авторських прав користувача ViacomCBS.

Нагадаємо, що в цьому ролику Навальний у телефонній розмові представився співробітнику ФСБ, який брав участь в операції з його отруєння, військовому хіміку Костянтину Кудрявцеву помічником секретаря Ради Безпеки РФ Миколи Патрушева і розпитував про подробиці того, що сталося.

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